De la mano de Grupo Presidente, llega a Mendoza una nueva marca de SUV híbridos enchufables

Con una puesta en escena vanguardista que combinó sofisticación, diseño urbano y alta tecnología, Grupo Presidente consolidó su apuesta por una nueva forma de entender la movilidad en el oeste argentino a través del concesionario Avanim.

Transformado por una noche en un escenario de nivel internacional, el subsuelo Palmares Mall reflejó a la perfección el espíritu de la marca Lynk & Co: una propuesta donde el diseño, la innovación y la tecnología conviven con la elegancia y elevan los estándares de la electromovilidad en la región.

LYNK & CO: una marca creada para redefinir estándares

Fundada en 2016 por Geely y Volvo Cars, Lynk & Co nació con una premisa clara: redefinir los estándares de la industria automotriz a través de la filosofía New Premium. Heredera de los más altos estándares de ingeniería y seguridad sueca —compartiendo plataformas y desarrollos tecnológicos con Volvo—, la marca propone un ecosistema donde la conectividad, el diseño de vanguardia y la sustentabilidad forman parte de una misma experiencia.

Innovación híbrida en acción

Durante el evento, invitados y referentes del sector pudieron conocer de cerca los tres modelos con los que la marca desembarca oficialmente en el país, todos equipados con tecnología híbrida enchufable (PHEV) de última generación.

Lynk & Co 01. El SUV que introduce la experiencia de la marca en el mercado argentino. Desarrollado sobre una plataforma compartida con la ingeniería de Volvo, ofrece una potencia combinada de 276 HP y hasta 75 kilómetros de autonomía en modo 100 % eléctrico, ideal para los desplazamientos urbanos diarios sin consumir combustible.

Lynk & Co 06. El SUV compacto pensado para quienes priorizan el diseño y el dinamismo. Con una potencia máxima de 299 HP y un torque de 578 Nm, supera los 120 kilómetros de autonomía completamente eléctrica, combinando una estética deportiva con una eficiencia sobresaliente.

Lynk & Co 08. El modelo más sofisticado de la gama. Un SUV mediano premium que eleva el confort con detalles como tapizados en cuero Nappa y un sistema de audio envolvente. Ofrece hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía total combinada cercana a los 1.400 kilómetros, posicionándose como la máxima expresión de eficiencia, tecnología y confort ejecutivo.

Avanim: un referente regional para una marca global

La elección de Lynk & Co por AVANIM, empresa de Grupo Presidente, para liderar su desarrollo en la región refleja la solidez de un holding con más de 50 años de trayectoria.

“La llegada de Lynk & Co representa un nuevo paso en nuestra visión de acercar al oeste argentino las marcas y experiencias de movilidad más innovadoras del mundo. Ese compromiso es el que guía cada uno de nuestros proyectos”, señalaron desde la dirección de Grupo Presidente.

Este despliegue se apoya en un modelo de atención omnicanal, que integra sus centros de experiencia con el nuevo Urban Store de Palmares Mall. De esta manera, Grupo Presidente ofrece una experiencia integral para el cliente, respaldada por un servicio técnico especializado y una infraestructura preparada para acompañar el crecimiento de la movilidad electrificada.

Acerca de Grupo Presidente

Holding con más de 50 años de trayectoria, dedicado a desarrollar proyectos que generan valor en Cuyo, con presencia en sectores estratégicos como real estate, hotelería, agronegocios y movilidad.

Acerca de AVANIM

Unidad automotriz de Grupo Presidente y representante de marcas líderes en el oeste argentino, reconocida por su infraestructura de posventa, su capacidad de servicio y su compromiso con la innovación y la nueva movilidad.