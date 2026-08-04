Galicia simplifica el pago de consumos en dólares con una experiencia más simple, inmediata y transparente

Galicia presenta una nueva experiencia digital para el pago del resumen de tarjeta de crédito. Diseñada para que los clientes puedan pagar sus consumos en dólares de manera más simple,

inmediata y transparente.

A partir de esta mejora, quienes cuenten con saldo disponible en dólares podrán cancelar sus consumos en esa moneda directamente desde la App Galicia o el Online Banking, sin necesidad de realizar cálculos manuales para descontar impuestos del monto total a abonar en pesos. De esta manera, el proceso se vuelve más sencillo y reduce la complejidad a la hora de pagar.

La nueva funcionalidad elimina pasos intermedios y brinda una experiencia más intuitiva, alineada con las expectativas actuales de los usuarios, que buscan resolver sus operaciones cotidianas de forma rápida, clara y sin fricciones.

Además, el proceso incorpora una mejora diferencial en términos de experiencia: tanto el débito de los fondos como la imputación del pago se realizan de manera inmediata, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esto permite visualizar el impacto de la operación en tiempo real y recuperar el disponible de la tarjeta al instante una vez efectuado el pago. También incorpora la actualización de saldo pendiente, donde el cliente podrá ver en tiempo real cuánto le falta pagar para actuar antes del vencimiento de su resumen.

"Nuestro foco es desarrollar experiencias que simplifiquen la gestión financiera de las personas. Con esta mejora eliminamos un paso que generaba dudas y esfuerzo para muchos clientes, permitiéndoles pagar sus consumos en

dólares de una forma más simple.", señaló Pedro Piñeiroa,

Head of Payments de Galicia.

La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital de Galicia,

enfocada en crear soluciones cada vez más ágiles, intuitivas y personalizadas,

que otorguen mayor control, previsibilidad y autonomía sobre el manejo del

dinero.

Con esta implementación, Galicia continúa evolucionando su propuesta digital

para acompañar las necesidades de sus clientes y ofrecer experiencias

financieras cada vez más simples y eficientes.