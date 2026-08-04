GestiónProp: la herramienta mendocina que busca modernizar la gestión inmobiliaria

En muchas inmobiliarias, gran parte del trabajo diario sigue dependiendo de planillas de Excel, archivos dispersos, recordatorios manuales y procesos que consumen tiempo.

Con el objetivo de simplificar la gestión y llevar más tecnología al sector, nació GestiónProp, una plataforma desarrollada para centralizar la administración de propiedades, contratos, pagos y liquidaciones en un único lugar.

La propuesta apunta a resolver uno de los principales desafíos de las inmobiliarias: mantener la información organizada y disponible sin depender de la memoria o de múltiples herramientas de trabajo.

Liquidaciones más rápidas y menos tareas manuales

Uno de los principales beneficios del sistema es la automatización de procesos administrativos que tradicionalmente demandan varias horas de trabajo.

Las liquidaciones para propietarios e inquilinos pueden gestionarse desde una única plataforma, reduciendo tareas repetitivas y minimizando errores asociados a cálculos manuales.

De esta manera, las inmobiliarias pueden dedicar más tiempo al crecimiento de su negocio y menos a tareas operativas.

Facturación electrónica integrada con ARCA

GestiónProp también incorpora facturación electrónica integrada con ARCA, permitiendo emitir comprobantes directamente desde la plataforma.

La integración elimina tareas repetitivas, evita la necesidad de trabajar entre múltiples sistemas y agiliza los procesos administrativos de la inmobiliaria.

Al centralizar la información operativa y fiscal en un único entorno de trabajo, las empresas logran ahorrar tiempo, reducir errores y mantener un mayor control sobre su gestión diaria.

Un portal para el inquilino que aporta transparencia

Entre las funcionalidades más destacadas se encuentra el nuevo Portal del Inquilino, una herramienta diseñada para brindar mayor transparencia y mejorar la comunicación.

A través de este espacio, los inquilinos pueden acceder a información relevante de manera simple y rápida, consultar documentación, visualizar contratos y disponer de información actualizada sin necesidad de realizar consultas constantes.

La iniciativa busca generar una relación más clara entre inmobiliaria, propietario e inquilino, facilitando el acceso a la información y mejorando la experiencia de todas las partes.

GestiónProp se presenta como una alternativa pensada para quienes quieren dar el paso hacia una gestión más moderna, simple y ordenada.

Más información

Contacto — 2617 06-5270

www.gestionprop.com.ar