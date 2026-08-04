La nueva generación de gimnasios: por qué la calidad pesa más que la cantidad

La industria del fitness cambió profundamente en los últimos años. Si antes la competencia pasaba por ofrecer más metros cuadrados o una mayor cantidad de máquinas, hoy el diferencial está en la calidad de la experiencia.

El diseño de los espacios, la selección del equipamiento, la integración de herramientas digitales y el acompañamiento profesional comenzaron a ocupar un lugar central en la decisión de los usuarios.

Esa transformación también se refleja en las prioridades de quienes entrenan. Según la Encuesta Latinoamericana de Consumidores de Fitness de la Health & Fitness Association, la calidad de las instalaciones y del equipamiento figura entre los principales factores que las personas consideran al momento de elegir un gimnasio, junto con la ubicación y el valor de la membresía.

"Hace algunos años la conversación estaba puesta en cuántas máquinas tenía un gimnasio. Hoy la pregunta es otra: ¿esas máquinas responden realmente a las necesidades de los usuarios?, ¿permiten entrenar mejor?, ¿acompañan distintos objetivos y niveles de experiencia?

En Smart Fit, esta visión se refleja en espacios especializados como la zona de glúteos, equipada en Argentina con tecnología Booty Builder, y en propuestas innovadoras como Smart Spa, que se suman a áreas esenciales como cardio, peso integrado y peso libre", comenta Jorge Pizarro, Gerente Técnico de Smart Fit.

En paralelo, la tecnología comenzó a ocupar un rol cada vez más importante dentro del recorrido del usuario. Desde la posibilidad de gestionar la membresía o acceder a distintas sedes desde una aplicación, hasta el seguimiento del entrenamiento y la planificación de objetivos, las herramientas digitales pasaron a formar parte de una experiencia más integrada y personalizada.

Para Jorge Pizarro, este cambio responde a una evolución natural de la categoría: "Hoy las personas esperan que el gimnasio se adapte a su rutina y no al revés. La tecnología tiene sentido cuando simplifica la experiencia, mientras que el equipamiento cobra valor cuando está pensado para ofrecer calidad, seguridad y acompañar diferentes formas de entrenar."

La evolución también alcanzó la planificación de los espacios. Las áreas funcionales, la disponibilidad de equipamiento para distintos niveles de entrenamiento y la posibilidad de combinar fuerza, cardio y entrenamiento funcional dentro de un mismo recorrido permiten responder a una demanda mucho más diversa que hace algunos años.

Para Smart Fit, esta evolución acompaña un compromiso que la marca sostiene en toda la región: acercar una propuesta de entrenamiento innovadora, accesible y de alta calidad, combinando tecnología, equipamiento de primer nivel y una experiencia pensada para las necesidades de las personas.

En Argentina hoy presente con 14 sedes en Ciudad Autonóma de Buenos Aires y Rosario, ese compromiso se traduce en seguir impulsando un modelo que acerque las últimas tendencias de la industria fitness a cada vez más usuarios, haciendo que entrenar sea una experiencia más simple, flexible y sostenible.