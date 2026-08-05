Vaca Muerta: una empresa mendocina se suma al megaproyecto energético más grande del país

El Gobernador recorrió las instalaciones de Electromecánica Bottino Hnos. en San Martín, donde conoció el avance de la fabricación de siete salas eléctricas modulares destinadas al proyecto Los Toldos II Este, desarrollado por Tecpetrol en Vaca Muerta.

Durante el mediodía de este martes, el Gobernador Alfredo Cornejo visitó las instalaciones de Electromecánica Bottino Hnos. SA, una empresa mendocina con más de seis décadas de trayectoria en el desarrollo de soluciones electromecánicas para la industria, ubicada en el departamento de San Martín.

Durante la recorrida, Cornejo conoció los procesos productivos que lleva adelante la firma y el avance de la fabricación de siete salas eléctricas modulares, conocidas como e-houses, destinadas al megaproyecto de shale oil Los Toldos II Este, que Tecpetrol desarrolla en la Cuenca Neuquina, dentro de Vaca Muerta.

La actividad incluyó una reunión con representantes de la compañía. En el encuentro analizaron las posibilidades de crecimiento de la industria mendocina como proveedora de bienes, infraestructura, tecnología y servicios para proyectos energéticos de gran escala.

En ese marco, se puso de relieve la ubicación estratégica de Mendoza respecto de Vaca Muerta. Se trata de una ventaja que permite reducir distancias y costos logísticos, además de facilitar una mayor articulación entre las empresas provinciales y los principales desarrollos de petróleo, gas y energía de la región.

También se destacó la capacidad instalada de la provincia, su tradición industrial y la experiencia de sus trabajadores y profesionales, factores que posicionan a Mendoza como un territorio preparado para ampliar su participación en las cadenas de valor vinculadas con el oil & gas, la minería y la generación energética.

La experiencia de Bottino Hnos. representa un ejemplo concreto de ese potencial. La empresa fue elegida por Schneider Electric como socio estratégico para fabricar integralmente las salas eléctricas modulares, montar el equipamiento eléctrico e integrar los servicios auxiliares requeridos para el proyecto Los Toldos II Este.

Una cadena de valor con participación mendocina

El desarrollo del proyecto articula a importantes compañías del sector energético. Tecpetrol encargó la construcción de la obra y la administración de las licitaciones a Techint Ingeniería y Construcción, mientras que el rubro eléctrico fue adjudicado a Schneider Electric.

Para la ejecución de ese componente, Schneider Electric seleccionó a Electromecánica Bottino Hnos., que asumió desde su planta de San Martín la fabricación completa de las estructuras modulares, la instalación de los equipos y la integración de los sistemas necesarios para su funcionamiento.

Desde la firma explicaron que el desarrollo de Los Toldos II Este contempla una inversión superior a USD 2.400 millones y está proyectado para alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 70.000 barriles diarios de crudo.

El proyecto representa, además, una oportunidad para que la industria provincial fortalezca su presencia en Vaca Muerta a partir de su cercanía geográfica, su experiencia técnica y su capacidad para fabricar componentes de gran escala que anteriormente podían ser provistos desde otros centros industriales del país o del exterior.

Inversión, tecnología y empleo calificado

Para afrontar las características y los plazos de esta obra, Bottino Hnos. concretó una nueva inversión productiva e incorporó una nave industrial dentro de su predio de dos hectáreas en San Martín.

La ampliación permitió incrementar la capacidad operativa de la planta y responder a las exigencias técnicas y de escala del proyecto. La ejecución del contrato demandó la incorporación de más de 80 operarios metalúrgicos especializados y de un equipo multidisciplinario integrado por más de 20 profesionales.

Entre las áreas involucradas se encuentran ingeniería, oficina técnica, logística, calidad, seguridad patrimonial e higiene y seguridad. De esta manera, la participación de la empresa en el proyecto generó empleo calificado, promovió la especialización de los trabajadores y fortaleció el entramado industrial mendocino.

Este tipo de desarrollos permite que conocimientos, capacidades técnicas e inversiones permanezcan en la provincia y puedan aplicarse posteriormente a nuevos proyectos energéticos, petroleros, gasíferos y mineros.

Salas eléctricas fabricadas íntegramente en Mendoza

En su planta de San Martín, Electromecánica Bottino Hnos. diseñó, construyó, integró y testeó alrededor de 1.700 metros cuadrados de salas eléctricas modulares.

Las siete unidades estarán destinadas a funciones centrales de la futura Planta de Procesamiento Central y de sus instalaciones asociadas.

Entre ellas se incluyen los sistemas de generación y control de potencia; las facilidades para el tratamiento, la deshidratación, el desalado y la evacuación del crudo; las instalaciones de bombeo y reutilización de agua para las operaciones de fractura, y la infraestructura eléctrica de media y baja tensión.

Los módulos también proveerán servicios para el campamento industrial permanente de Tecpetrol y para los sistemas automatizados de seguridad y control de antorchas.

Las estructuras fueron desarrolladas bajo un formato denominado plug & play, que permite transportarlas completamente ensambladas, equipadas y probadas desde Mendoza para ser instaladas directamente en la Cuenca Neuquina.

Se trata de unidades estancas, presurizadas y climatizadas, preparadas para proteger los componentes eléctricos y electrónicos frente a las temperaturas extremas, el viento y las condiciones ambientales propias de la zona.

Antes de ser trasladados, los módulos son sometidos a pruebas integrales de aceptación en fábrica. Este procedimiento permite reducir los tiempos de montaje en el lugar de destino y asegurar que los sistemas lleguen en condiciones operativas.

La fabricación contó también con una instancia permanente de control de calidad en la planta de San Martín, conformada por más de diez inspectores técnicos en representación de Schneider Electric, Techint y Tecpetrol.

Más de seis décadas de desarrollo industrial

Electromecánica Bottino Hnos. fue fundada en 1961 por Jorge y Ricardo Bottino, quienes iniciaron su actividad en un pequeño taller de reparaciones electromecánicas en San Martín.

La firma desarrolla soluciones para las industrias alimenticia, agroindustrial, vitivinícola, química, minera y petrolera, tanto en proyectos de explotación como de refinación.

También realiza provisiones, construcciones y montajes para proyectos ubicados en diferentes países, entre ellos Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, China, Malasia, Arabia Saudita y Armenia. Como parte de ese crecimiento, desde 2007 la compañía duplicó la superficie cubierta de su planta industrial y amplió las áreas destinadas a maniobras y almacenamiento de productos terminados.

Durante la visita se observaron, además, diferentes unidades que se encuentran en la etapa final de fabricación y que serán destinadas a proyectos fuera de la provincia, lo que consolida el perfil nacional e internacional de la empresa.

La recorrida se inscribió en la agenda del Gobierno de Mendoza orientada a acompañar a las empresas que invierten, incorporan innovación, generan empleo y agregan valor a la producción provincial.

El desarrollo de proveedores locales con capacidad para integrarse a grandes proyectos resulta estratégico para diversificar la matriz productiva, ampliar las oportunidades laborales y posicionar a Mendoza como un polo industrial y logístico para las actividades energéticas y mineras.

Cornejo ya había visitado la empresa en 2019, oportunidad en la que recorrió las instalaciones y conoció los proyectos de ampliación que impulsaba la compañía. La nueva visita permitió observar la evolución de esas inversiones y la participación actual de la firma en uno de los desarrollos energéticos más importantes del país.