¿Todavía no te inscribiste al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados?

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) anunció la extensión del plazo de inscripción para la 23° edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, quienes tendrán tiempo de presentar sus postulaciones hasta el domingo 16 de agosto de 2026.

A diferencia de otros reconocimientos, este premio busca visibilizar a quienes, con su pasión y esfuerzo, están construyendo una provincia mejor, que no esperan condiciones perfectas para actuar y que eligen a Mendoza no como un límite sino como la plataforma desde donde proyectarse al mundo.

En más de dos décadas de trayectoria, el certamen ha reunido más de 1.700 postulaciones, reconociendo a 181 jóvenes y destacando a 478 ternados en toda la provincia.

El CEM reafirma que Mendoza es una usina inagotable de talento y busca premiar a quienes llevan años trabajando con persistencia y decirles: Mendoza ve lo que hacés y lo pone en valor.

Siete espacios donde el talento transforma

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 18 y 40 años (nacidos en Mendoza o con más de 6 años de residencia) y contempla 7 categorías que reflejan las diversas formas de impacto local y global.

Académica

Científica y/o Tecnológica

Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad

Cultura

Deporte

Empresa

Sector Público

Galardón e Inscripción

Los ganadores de cada una de las siete categorías recibirán un diploma de honor y un estímulo económico de u$s 800.

Las inscripciones son online y están abiertas tanto para quienes deseen postularse como para quienes quieran recomendar a un joven destacado de su entorno.

Para conocer el reglamento e inscribirse, se debe ingresar al sitio oficial: https://jmd.cem.org.ar/participa/.

Cierre definitivo de inscripciones: 16 de agosto de 2026.