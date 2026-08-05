Agenda | 4 ago 2026
¿Todavía no te inscribiste al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados?
El Consejo Empresario Mendocino (CEM) prorrogó la inscripción y los intresados en postularse tendrán tiempo de presentar hasta el domingo 16 de agosto de 2026.
El Consejo Empresario Mendocino (CEM) anunció la extensión del plazo de inscripción para la 23° edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, quienes tendrán tiempo de presentar sus postulaciones hasta el domingo 16 de agosto de 2026.
A diferencia de otros reconocimientos, este premio busca visibilizar a quienes, con su pasión y esfuerzo, están construyendo una provincia mejor, que no esperan condiciones perfectas para actuar y que eligen a Mendoza no como un límite sino como la plataforma desde donde proyectarse al mundo.
En más de dos décadas de trayectoria, el certamen ha reunido más de 1.700 postulaciones, reconociendo a 181 jóvenes y destacando a 478 ternados en toda la provincia.
El CEM reafirma que Mendoza es una usina inagotable de talento y busca premiar a quienes llevan años trabajando con persistencia y decirles: Mendoza ve lo que hacés y lo pone en valor.
Siete espacios donde el talento transforma
El certamen está dirigido a jóvenes de entre 18 y 40 años (nacidos en Mendoza o con más de 6 años de residencia) y contempla 7 categorías que reflejan las diversas formas de impacto local y global.
- Académica
- Científica y/o Tecnológica
- Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad
- Cultura
- Deporte
- Empresa
- Sector Público
Galardón e Inscripción
Los ganadores de cada una de las siete categorías recibirán un diploma de honor y un estímulo económico de u$s 800.
Las inscripciones son online y están abiertas tanto para quienes deseen postularse como para quienes quieran recomendar a un joven destacado de su entorno.
Para conocer el reglamento e inscribirse, se debe ingresar al sitio oficial: https://jmd.cem.org.ar/participa/.
Cierre definitivo de inscripciones: 16 de agosto de 2026.