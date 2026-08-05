Mendoza suma la primera Escuela de Liderazgo creada por “managers para managers”

La Fundación El Club del Manager lanzó oficialmente su Escuela de Liderazgo, dentro de la Academia de Lideres, una propuesta dirigida a gerentes, empresarios y mandos medios que buscan fortalecer sus habilidades de conducción a partir de experiencias reales de gestión.

Con el lema "Aprendé liderazgo con quienes lideran todos los días", la Escuela rompe con el modelo tradicional de capacitación y propone un verdadero taller de experiencias y buenas prácticas.

El programa contará con la participación de un cuerpo académico integrado por 24 docentes, todos managers en actividad miembros activos del Club, que compartirán casos reales, desafíos y aprendizajes surgidos de su propia experiencia liderando equipos y organizaciones.

La iniciativa cuenta con el aval académico de HDIM Human Dimension, consultora Internacional con más de 15 años de trayectoria desarrollando programas de liderazgo para empresas de clase mundial y la participación de Marcelo Martínez Abraham, (CEO de HDIM), prestigioso consultor y autor especializado en liderazgo y Change Management.

El programa se desarrollará en ocho módulos sobre liderazgo personal, comunicación, desarrollo de personas, negociación, gestión para resultados, pensamiento estratégico y liderazgo del cambio.

Los encuentros serán presenciales en el Aula Magna de Espacio Lodo y, al finalizar la formación, los participantes recibirán un certificado conjunto avalado por la Fundación El Club del Manager y HDIM Human Dimension.

La primera cohorte comenzará el 21 de agosto, con cupos limitados y un valor promocional para quienes se inscriban antes del 10 de agosto.

Para mas información contactarse por las redes sociales o [email protected]

+549 2612137840

Fundación El Club del Manager



