El Ente Mendoza Turismo (Emetur) presentó Mendoza Trade, una nueva herramienta digital destinada a fortalecer la vinculación comercial de los prestadores turísticos de la provincia. El portal fue dado a conocer durante la última reunión del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del organismo y está diseñado para facilitar el acceso a los contactos generados en las distintas acciones de promoción turística.

Desarrollada por el equipo técnico del Emetur, la plataforma reúne más de 3.500 contactos y permite centralizar y organizar la información obtenida a través de ferias, workshops, rondas de negocios, misiones comerciales y otros encuentros vinculados con la promoción del destino Mendoza.

En lo que va del año, la Provincia participó de casi un centenar de ferias y eventos del sector turístico, donde se pudieron obtener más de 1500 contactos, que ya han sido volcados en la plataforma. Cada una de estas instancias genera contactos estratégicos con operadores, empresas y profesionales que pueden convertirse en oportunidades de negocios y colaboración.

A partir de esos datos, el Emetur construye una base de información que ahora pone a disposición de los prestadores registrados que la requieran. Por otra parte, el Ente utiliza la base, para difundir campañas de promoción del destino a los contactos registrados en ella.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó la importancia de esta iniciativa para fortalecer el trabajo conjunto con el sector privado: “Con Mendoza Trade buscamos que el trabajo que realizamos en cada feria, workshop y encuentro comercial se traduzca en oportunidades concretas para nuestros prestadores”.

“Esta herramienta permite poner en valor los contactos que generamos, facilitar el acceso a información estratégica y dar continuidad a los vínculos que contribuyen al posicionamiento de Mendoza como destino turístico”, enfatizó la funcionaria.

Una herramienta para generar nuevas oportunidades

Mendoza Trade funciona como un motor de búsqueda que permite a los usuarios autorizados consultar una base organizada de prestadores, operadores, empresas y profesionales del sector turístico. A través de diferentes filtros, es posible realizar búsquedas por empresa, mercado, ubicación geográfica, feria y edición, entre otros criterios.

De esta manera, la herramienta facilita la recuperación de información generada durante las acciones de promoción, permite dar continuidad a los vínculos comerciales establecidos y contribuye a identificar nuevos contactos de interés para el desarrollo de la actividad turística provincial.

La iniciativa busca transformar el trabajo realizado en ferias y encuentros comerciales en un recurso accesible para el sector privado, favoreciendo el aprovechamiento de los contactos y el seguimiento de las oportunidades que surgen en cada instancia de promoción.

Acceso exclusivo para prestadores registrados

El acceso a Mendoza Trade está restringido a usuarios registrados en el Emetur o que cuenten con un número de trámite. La plataforma contempla mecanismos de acceso controlado, trazabilidad y protección de los datos personales, con el objetivo de resguardar la información y garantizar un uso adecuado de la herramienta.

Con este desarrollo, el Emetur incorpora una nueva solución digital para acompañar el trabajo de los prestadores turísticos, fortalecer la articulación entre los sectores público y privado y potenciar las oportunidades comerciales que se generan a partir de la presencia de Mendoza en los mercados turísticos.

Los prestadores interesados pueden acceder a la plataforma a través de: trade.mendoza.tur.ar.