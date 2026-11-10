Chapadmalal avanza: una bodega mendocina lidera la expansión de la ruta de los vinos de mar

Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, una de las principales firmas de real estate de Mar del Plata y la región y Universo Paralelo Wines completaron la segunda etapa de implantación de viñedos en pueblochapa, el desarrollo inmobiliario que fusiona mar y campo en una ubicación privilegiada de Chapadmalal.

Durante la primera semana de octubre, se realizaron las tareas de implantación de nuevas vides en pueblochapa, sumando barbechos de Albariño —una variedad que ha demostrado una gran adaptación en proyectos costeros de la región— y barbechos de Nebbiolo, una cepa poco habitual en la zona, que representa una apuesta innovadora orientada a explorar nuevas expresiones del terroir marítimo de Chapadmalal.

Estas nuevas 2 hectáreas de viñedos se suman a las 3 hectáreas de Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon Blanc de la primera etapa de siembra realizada en 2025-, alcanzando así un total de 5 hectáreas ya implantadas.

El plan vitivinícola de pueblochapa contempla la creación de un viñedo con cerca de 20.000 ejemplares de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Albariño, Pinot Noir, Albariño y Nebbiolo, seleccionados por su excelente adaptación al terroir oceánico de Chapadmalal, según los estudios geológicos realizados por el equipo a cago del proyecto.

Juan Pablo Díaz enólogo de Universo Paralelo Wines, la iniciativa con identidad propia liderada por la quinta generación de la centenaria Bodegas López, está al frente de un equipo interdisciplinario compuesto por un ingeniero agrónomo, un geólogo y el equipo del Estudio Thays, que trabaja de manera articulada para garantizar tanto la calidad de las vides y su desarrollo, como su integración al diseño paisajístico general de pueblochapa.

Los viñedos estarán a la vista desde el ingreso principal, dándole identidad al barrio, integrados a los espacios comunes, el pueblo y la zona de vilas.

Con una propuesta que integra viñedos, un pueblo abierto a la comunidad y un barrio privado sustentable, pueblochapa se posiciona como el primer proyecto de la costa argentina que combina la experiencia del vino con la vida junto al mar en un entorno natural, cuidado y en equilibrio con el paisaje.

De esta manera, el proyecto que impulsan pueblochapa y Universo Paralelo Wines, a partir de su alianza estratégica, colabora con el crecimiento de la nueva ruta de los vinos de mar, sumándose a propuestas ya consolidadas en la zona a cargo de prestigiosas bodegas.

“Los viñedos son parte esencial de pueblochapa. Desde los primeros bocetos imaginamos que fueran parte de la vida cotidiana de quienes eligen vivir ahí. Por eso confiamos su operación en manos de especialistas y estamos muy entusiasmados con los avances y esta nueva apuesta por cepas novedosas como el Albariño y el Nebbiol”, afirmó Ezequiel Lorenzo, co-fundador de Espatolero Lorenzo Desaollos Inmobiliarios.

El proyecto también incluye un sector de Vilas, inspiradas en experiencias exclusivas ligadas al mundo del vino y el buen vivir características de la provincia de Mendoza.

Las mismas estarán ubicadas en una parcela especialmente diseñada dentro del masterplan, en una superficie de 3,7 hectáreas de muy baja densidad y contarán con solo 32 unidades residenciales diseñadas por Pacífica Arquitectura y construcción llave en mano, con vistas y relación directa hacia las áreas productivas del viñedo.

Conformando una micro-comunidad pensada para quienes buscan vivir en un entorno donde arquitectura, naturaleza y bienestar conviven de manera armónica, cada Vila contará con aproximadamente 500 m2 de vides alrededor de su perímetro, generando vistas abiertas y una experiencia cotidiana en la que los viñedos serán protagonistas del paisaje. Además, como característica única, cada propietario recibirá anualmente el vino producido por Universo Paralelo Wines a partir de los viñedos de su propia tierra.

“Queríamos llevar la experiencia del vino un paso más allá, así surge la idea de las Vilas, integrando los viñedos a un sector central de viviendas que tendrán su propias vides. Para que el espíritu del vino, del compartir, del disfrute pudiera vivirse al máximo, integrándose por completo a la experiencia de vida y la identidad del barrio”, señaló Martín Espatolero, co-fundador de Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

La propuesta de Vilas de pueblochapa incluye unidades de 1 y 2 dormitorios con expansión, semicubierto, piscina y terraza con vistas a los viñedos, con el diseño de Pacífica Arquitectura y la calidad constructiva de COARSA en un formato llave en mano con entrega prevista en 24 meses.

Las Vilas fueron diseñadas bajo criterios de integración paisajística con el entorno marítimo, privacidad, materialidad noble y escala humana, manteniendo coherencia con la visión general del desarrollo urbanístico. Los valores de comercialización de las Vilas con viñedos parten de los USD 240.000, con posibilidad de financiación en dólares, con un anticipo de USD 85.000 y el saldo en 24 cuotas fijas mensuales.

Con una primera cosecha estimada para 2030, pueblochapa se convertirá en un eje central de la nueva ruta de los vinos de mar, un corredor en crecimiento que posiciona a Chapadmalal como destino enoturístico, residencial y cultural.

Imágenes de viñedos, Vilas, y proyecto pueblochapa:

https://drive.google.com/drive/folders/1AQD0s_QfqAdWrvalT26RuQULKO18hGYN?usp=sharing