El futuro del empleo técnico: empresas y especialistas debatieron en Mendoza el impacto de la innovación en los oficios

La Ciudad fue sede de Oficios Tech Day 2026, una propuesta que puso en el centro de la agenda la formación profesional, la incorporación de nuevas tecnologías y las oportunidades de desarrollo para los trabajadores de los sectores técnicos e industriales.

Ulpiano Suarez participó de la apertura, que se desarrolló en la Nave Cultural con la presencia de referentes del ámbito empresarial, educativo y tecnológico. Estuvo acompañado por Leonardo Fernández, del Instituto Celsius; Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial; y Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo.

El intendente agradeció la participación de todos en este primer encuentro y destacó la importancia del trabajo conjunto para vincular los oficios con la innovación y las necesidades productivas. Además, aseguró que Mendoza debe impulsar la formación, el empleo joven y el crecimiento de sus pymes para construir su futuro.

“Estoy convencido de que este nuevo desafío para Mendoza tiene que venir de la mano de jóvenes preparados para sumarse a la agenda del crecimiento y del desarrollo, con más pymes, con un estado que acompaña, que no pone palos en la rueda, que permite que el sector privado se desarrolle, y para que esta provincia sea, siga siendo la provincia donde formarse, capacitarse y esforzarse valga la pena”, expresó el mandatario.

Organizado por el Instituto Celsius, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Gobierno provincial, el encuentro buscó fortalecer la profesionalización de los oficios y generar vínculos entre quienes cuentan con conocimientos técnicos, las instituciones que forman profesionales y las empresas que demandan personal calificado.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer espacios de exhibición, conocer herramientas y soluciones tecnológicas, participar de instancias de actualización profesional y generar contactos en ámbitos de intercambio y networking.

La programación incluyó cuatro foros temáticos dedicados a la inteligencia artificial aplicada a los oficios y la industria, la climatización conectada, la transformación energética y la construcción sustentable. Especialistas y representantes de empresas e instituciones compartieron conocimientos y experiencias sobre las tendencias que están modificando los procesos de trabajo y producción.

La iniciativa se inscribe en un escenario en el que la innovación tecnológica y la capacitación permanente adquieren un papel cada vez más relevante para mejorar la competitividad de las empresas, acompañar los cambios del mercado laboral y ampliar las oportunidades de inserción y crecimiento profesional.