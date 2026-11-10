Tercer Festival Sabor a Mendoza: gastronomía, productores y música en el Espacio Arizu

El Espacio Arizu, en Godoy Cruz, será escenario de la tercera edición del Festival Sabor a Mendoza, una propuesta que busca poner en valor la identidad culinaria provincial, promover la producción local y acercar a mendocinos y turistas a la diversidad de sabores que distinguen al destino.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica, conocer productos regionales y compartir experiencias vinculadas con la cocina mendocina, en una celebración que integra gastronomía, cultura, producción y turismo.

Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Ente Mendoza Turismo (Emetur), destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer la identidad del destino.

«Este tipo de festivales nos permite poner en valor la gastronomía mendocina y mostrar la enorme diversidad de sabores, productos y saberes que forman parte de nuestra identidad», comentó el funcionario.

«Además, generan espacios de encuentro para que mendocinos y turistas disfruten de propuestas que conectan nuestra producción local con la experiencia turística”, señaló Reynoso.

El funcionario agregó que estas acciones también se enmarcan en el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM), una herramienta estratégica para consolidar la gastronomía como uno de los pilares del desarrollo turístico y económico de la provincia.

Una propuesta que integra gastronomía y producción local

El festival es organizado de manera conjunta por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) y el Emetur, con la participación de distintas instituciones vinculadas con la producción, la economía social y la formación gastronómica.

Entre ellas se encuentran la Dirección de Economía Social de la provincia, a través de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos; la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN); el Programa Raíces del Ministerio de Producción; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Gastronómico IGA.

La iniciativa forma parte del Plan DIGAM 2024-2030, impulsado por AEHGA y el Emetur, que promueve el desarrollo y el posicionamiento de la identidad gastronómica provincial, a partir de sus productos, tradiciones y expresiones culinarias.

Sabores, aromas y experiencias para todos los públicos

Entre los principales atractivos de esta edición se destaca un patio gastronómico con 29 espacios dedicados a platos regionales y preparaciones que reflejan la identidad culinaria de Mendoza.

También, habrá una feria con más de 100 pequeños productores, emprendedores de la economía social y artesanos, que ofrecerán aceites de oliva virgen extra, conservas, productos gourmet y creaciones artesanales.

La programación incluirá clases de cocina en vivo a cargo de profesionales del sector y concursos centrados en el aceite de oliva virgen extra, con propuestas que buscarán destacar la innovación y las posibilidades de los productos locales.

La música y los espectáculos en vivo completarán la experiencia, en un espacio pensado para disfrutar de la gastronomía y conocer más sobre la cultura productiva mendocina.

Un festival con compromiso ambiental

La sustentabilidad será otro de los ejes del encuentro. En línea con las políticas de cuidado ambiental promovidas por las instituciones organizadoras y el municipio anfitrión, Godoy Cruz, no estará permitido utilizar plásticos de un solo uso.

Por este motivo, se invita a los asistentes a llevar sus propios recipientes reutilizables para consumir alimentos y bebidas.

Con entrada libre y gratuita, el Festival Sabor a Mendoza volverá a reunir a productores, cocineros, emprendedores y visitantes en torno a una de las expresiones más representativas de la identidad provincial: su gastronomía.