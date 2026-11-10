Casa Drummond: la joya arquitectónica de Luján que ganó el máximo premio mundial al enoturismo

Mendoza volvió a destacarse en el escenario internacional del enoturismo. Casa Drummond, de Bodega Trivento, obtuvo el premio Oro en la categoría Arquitectura y Paisaje de los Best Of Wine Tourism, cuyos ganadores internacionales se dieron a conocer en Hawke’s Bay, Nueva Zelanda, durante la ceremonia que marcó el cierre de la 26ª Asamblea Anual y Conferencia de la Red Great Wine Capitals.

El reconocimiento pone en valor una propuesta que combina patrimonio arquitectónico, jardines históricos, viñedos y entorno natural, con una experiencia turística que busca conectar a los visitantes con la historia vitivinícola de Mendoza.

“Este Best Of Wine Tourism – Global Winner 2027 tiene un significado muy especial. Nos sentimos parte de un legado que comenzó con aquellos pioneros que hicieron grande al vino de Mendoza, y tenemos la responsabilidad de proyectarlo al mundo. Casa Drummond une esas dos miradas: recuperar nuestra historia para contar, sobre todo, el presente y el futuro del vino argentino. Felicitaciones a Fernanda Vila y a todo el equipo de Trivento que lo hizo posible”, expresó Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento.

Por su parte, Fernanda Vila, gerente de Turismo y Hospitalidad de Bodega Trivento, destacó el valor del reconocimiento para el equipo y la visión que guía el desarrollo del espacio:

“Ser reconocidos como Global Winner representa un enorme orgullo para todo el equipo. Casa Drummond fue concebida como un espacio donde la arquitectura, el paisaje y el vino dialogan de manera natural. Que esta propuesta sea valorada entre las mejores del mundo nos impulsa a seguir desarrollando experiencias auténticas que conecten a nuestros visitantes con Mendoza y su cultura vitivinícola”.



En este sentido, Gabriela Testa, presidenta del Emetur, destacó la importancia de que los proyectos locales alcancen reconocimiento en espacios de proyección global.

“Los siete establecimientos que representaron a Mendoza eran dignos de obtener el oro internacional. Siempre es difícil el proceso de elección, tanto para el jurado local como para el internacional».

“La participación en Great Wine Capitals y la presencia de los emprendimientos mendocinos en los premios internacionales forman parte del Plan de Promoción Turística que impulsa la provincia, orientado a consolidar la Marca Mendoza y atraer visitantes de distintos mercados internacionales”, finalizó Testa.

Oro mendocino para el mundo

Construida en 1940, Casa Drummond atravesó décadas de actividad y encuentros vinculados con la producción del vino mendocino. En 2021, Bodega Trivento adquirió la propiedad y comenzó un proceso de recuperación orientado a preservar sus espacios originales e incorporar las comodidades necesarias para recibir visitantes.

La restauración contempló el cuidado de la arquitectura y de los jardines, cuyo diseño conserva rasgos de su concepción original. La combinación entre la casa, los espacios verdes, los viñedos y la cordillera configura una identidad paisajística que hoy forma parte de la experiencia enoturística.

Con una inversión superior a los 800.000 dólares en el área de enoturismo, Casa Drummond abrió sus puertas para ofrecer recorridos por la casa y la bodega, además de degustaciones desarrolladas en espacios especialmente concebidos para poner en valor el vino. La propuesta prevé también nuevas experiencias vinculadas con la gastronomía y los eventos.

La distinción internacional reconoce así una iniciativa que integra conservación patrimonial, hospitalidad e innovación, y que contribuye a diversificar la oferta turística de Mendoza.

Mendoza, entre las grandes capitales del vino

La delegación mendocina formó parte del encuentro internacional organizado por la red Great Wine Capitals, de la que Mendoza forma parte desde hace 21 años.

La asamblea y conferencia se desarrolló del 18 al 22 de octubre, bajo el lema A World of New (Un mundo de nuevas experiencias), con la participación de representantes de las principales regiones vitivinícolas del mundo. La agenda incluyó visitas técnicas, reuniones institucionales, conferencias para profesionales del turismo y del vino, intercambios comerciales y la entrega de los premios internacionales a la excelencia en el enoturismo.

Los Best Of Wine Tourism distinguen iniciativas que sobresalen por su calidad, creatividad e innovación en las regiones que integran la red global. Para acceder a la instancia internacional, los establecimientos deben resultar ganadores del premio Oro en sus respectivas competencias locales.

En la edición mendocina participaron más de 86 proyectos, de los cuales 75 llegaron a la etapa de evaluación. Las postulaciones fueron analizadas por un jurado integrado por 12 especialistas de instituciones académicas, entidades empresariales y medios de comunicación de la provincia.

Además de Casa Drummond by Bodega Trivento, los establecimientos que representaron a Mendoza en la competencia internacional fueron La María Hotel Boutique, en Alojamiento; Autores por los Caminos del Vino, en Arte y Cultura; Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca, en Experiencias Innovadoras; Bodega Kaiken, en Prácticas Sustentables; Savia Cocina Casarena, en Restaurantes o Experiencias Culinarias; y HelicopTour, en Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola.

El Oro obtenido por Casa Drummond reafirma el potencial del enoturismo mendocino, una actividad que combina la tradición vitivinícola con nuevas formas de vivir el territorio. En una casa que conserva las huellas de su historia, la arquitectura y el paisaje se convierten en protagonistas de una experiencia que conecta el pasado de Mendoza con las propuestas que proyecta hacia el futuro.