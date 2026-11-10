“La falsa grieta”: el libro que cuestiona una de las creencias más arraigadas del mundo empresario

En un contexto empresarial atravesado por la inflación, el tipo de cambio y la presión por resultados, la economista Paula Pía Ariet presenta “La falsa grieta” (editorial Tinta de Luz), un libro que busca desarmar uno de los supuestos más arraigados en las organizaciones: que Recursos Humanos y Finanzas son áreas con lógicas incompatibles.

Desde su doble perfil como economista y consultora en capital humano, la autora sostiene que los números y las personas son dos lentes sobre la misma decisión. De ahí el subtítulo de la obra: todo lo que Recursos Humanos necesita saber de la rentabilidad -y Finanzas, de las personas- para que ambos ocupen un lugar en la mesa de decisiones.

“Durante más de veinte años vi la misma escena en empresas muy distintas. Hay una mesa de dirección y Finanzas dice: ‘necesitamos recuperar margen, hay que recortar’. Recursos Humanos responde: ‘la gente está cansada, tenemos que revisar salarios’. Las dos áreas tienen razón en sus propios términos y, aun así, terminan tomando una decisión incompleta. Esa escena es la que abre el libro”, cuenta Pía Ariet.

Para la autora, la grieta es conceptual: “Se instaló la idea de que un área gestiona números y la otra, personas; que una es racional y la otra, humana; que una defiende el margen y la otra, la justicia. Escribí el libro porque esa división cuesta mucho dinero y desgasta a mucha gente”.

Un método para decidir con números y personas

La falsa grieta está dirigido a quienes toman decisiones que afectan al capital humano de una empresa: empresarios y dueños de pymes, directores generales, líderes de Recursos Humanos, responsables de Finanzas y gerentes de cualquier área que gestione personas. No requiere formación previa en Economía.

A lo largo de 27 capítulos organizados en tres partes -lo que Recursos Humanos debe saber de Economía, lo que la Economía debe saber de las personas y una síntesis final-, la obra sigue a Mundo, una empresa ficticia de calzado cuyo comité directivo enfrenta los mismos dilemas que cualquier organización real: salarios en contextos inflacionarios, bonos que generan conductas no deseadas, rotación de perfiles críticos y decisiones bajo presión.

La propuesta central es el Método de la Conversación Completa, que invita a analizar cada decisión relevante en tres capas:

• Económica: cuánto cuesta una decisión hoy.

• Conductual: qué señal transmite y qué comportamiento genera.

• Intertemporal: qué rigidez o qué expectativa deja instalada hacia adelante.

Cada capítulo cierra con preguntas de autoevaluación y espacios para que el lector las responda pensando en su propia empresa.

“Propongo pasar de ‘pagar salarios’ a entender que las empresas diseñan comportamientos. Cada aumento, cada congelamiento y cada bono le dice a la gente qué valora la empresa, y la gente ajusta su conducta en consecuencia”, explica.

Sobre lo que pierden las empresas cuando ambas áreas no dialogan, es contundente: “El costo más caro es el que no se ve en el momento. Hay recortes técnicamente impecables que dejan cicatrices invisibles. Hay aumentos que mejoran el clima por semanas y comprimen el margen por años. Hay bonos mal diseñados que terminan entrenando las conductas equivocadas. Y hay empresas que tratan el talento como si fuera un commodity y así pierden ventaja competitiva sin darse cuenta”.

Para la comunidad empresarial de Mendoza y la región, la autora deja una invitación: “La pregunta silenciosa de toda mesa de dirección en un ajuste, ‘¿a quién le vamos a hacer pagar esto?’, merece hacerse en voz alta y con todos sentados. Mi invitación es sentar a Finanzas y a Recursos Humanos a construir una sola conversación. La rentabilidad sostenible se hace con personas, y la gestión de personas sostenible necesita rentabilidad”.

Ficha técnica del libro

• Título: La falsa grieta

• Subtítulo: Todo lo que Recursos Humanos necesita saber de la rentabilidad -y Finanzas, de las personas- para que ambos ocupen un lugar en la mesa de decisiones

• Autora: Paula Pía Ariet

• Editorial: Tinta de Luz

• Extensión: 354 páginas

• Para conseguir el libro: arietpaulapia

Sobre la autora

Paula Pía Ariet es licenciada en Economía y especialista en Gestión de Capital Humano. En 2001 fundó Gestión Capital Humano (GCH), consultora con sede en Mendoza especializada en estructuras salariales, compensaciones y estrategia organizacional, que además desarrolló YAM, un software de gestión de RRHH utilizado por empresas de Argentina y Latinoamérica.

Es docente en programas de MBA y posgrado, conferencista y conductora del podcast Capital Humano 360. En agosto de 2026 encabezó el ranking de Favikon “HR & People Leaders – Argentina”. Es miembro activo de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).