IMPSA apuesta a la energía nuclear: alianza con Nano Nuclear Energy para desarrollar reactores

IMPSA y NANO Nuclear Energy, compañía estadounidense especializada en tecnologías nucleares avanzadas, firmaron acuerdos estratégicos para trabajar conjuntamente en el desarrollo industrial del KRONOS MMR™, un microreactor nuclear de nueva generación.

El acuerdo establece un marco de cooperación de tres años, de los cuales, los primeros seis meses IMPSA realizará una revisión independiente del diseño y de la factibilidad de fabricación de componentes del KRONOS MMR™, aplicando los estándares del ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III.

“Esta alianza representa una oportunidad estratégica para IMPSA y para el sector nuclear argentino”, destacó Jorge Salcedo, presidente de IMPSA.

“Con décadas de experiencia fabricando recipientes de presión bajo la certificación ASME N-Stamp, IMPSA se ha consolidado como uno de los pocos proveedores capaces de determinar con anticipación la fabricabilidad de componentes nucleares.

Esto permitirá a NANO Nuclear Energy acelerar el proceso de fabricación del KRONOS MMR™, avanzando hacia sistemas nucleares más seguros y eficientes”

Uno de los componentes centrales de esta primera etapa será la vasija de presión del reactor, una pieza crítica del KRONOS MMR™ en el cual IMPSA aplicará en este proceso la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas en ingeniería y fabricación de componentes nucleares de alta complejidad.

En relación con la experiencia argentina en el sector, Jay Yu, fundador y Chairman de NANO Nuclear Energy, afirmó: “Argentina ha desarrollado durante décadas capacidades avanzadas de ingeniería y fabricación nuclear, y vemos una oportunidad para conectar esa experiencia con nuestra próxima generación de proyectos nucleares”.

“El objetivo es construir NANO en torno a las capacidades necesarias para llevar la tecnología nuclear al mercado: ingeniería de reactores, fabricación, combustible, transporte y ejecución de proyectos. Nuestra relación con IMPSA tiene el potencial de fortalecer varias de estas áreas al mismo tiempo, a la vez que establece una importante relación industrial entre Estados Unidos y Argentina”, agregó Yu.

Durante esta fase, IMPSA trabajará en la identificación de requerimientos de fabricación, inspección y accesibilidad, riesgos asociados a la cadena de suministro y eventuales mejoras de diseño antes de avanzar hacia una futura producción de componentes.

En ese sentido, James Walker, CEO de NANO Nuclear Energy, señaló: “Los reactores avanzados tienen que pasar de los planos y los cálculos a componentes que puedan fabricarse, inspeccionarse, calificarse y ensamblarse de manera repetible.

En ese proceso, IMPSA nos aporta más de cuatro décadas de experiencia en ingeniería y fabricación nuclear y un conocimiento especialmente valioso en vasijas de presión y fabricación bajo estándares ASME Section III”. “Incorporar esa experiencia al desarrollo de KRONOS nos permitirá identificar desafíos con anticipación, fortalecer el diseño para fabricación y avanzar de manera más directa hacia una futura producción de componentes” concluyó Walker.