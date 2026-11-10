De la universidad al pitch: estudiantes mostrarán sus ideas ante la comunidad emprendedora de Mendoza

La UNCuyo, la Universidad Champagnat, la UTN, la Universidad de Mendoza y el Instituto Thomas Alva Edison se suman a la nueva edición del encuentro organizado por Embarca, Campus Olegario, Anden y el Polo TIC. Equipos de estudiantes

presentarán sus proyectos ante la comunidad emprendedora de la provincia.

El próximo miércoles 28 de octubre a las 19:30 se realizará en Campus Olegario una nueva edición del After Emprendedor, el encuentro mensual que reúne a emprendedores, profesionales y referentes del ecosistema de Mendoza.

En esta oportunidad, el After tendrá una edición universitaria: las casas de estudio de la provincia se suman, y llevan a sus equipos a una ronda de pitch de cinco minutos para contar su proyecto y luego responder preguntas del público.

El objetivo es acercar al ecosistema emprendedor los proyectos que se gestan en las aulas, para que encuentren contactos, miradas externas y oportunidades de crecimiento.

“En las universidades se están desarrollando proyectos con muchísimo potencial. Queremos que tengan un espacio para mostrarse y conectarse con quienes ya están emprendiendo en Mendoza", destacó Milagros Romero, office manager de Campus Olegario.

¿Cómo es la dinámica?

La jornada empieza con una actividad para romper el hielo, sigue con la ronda de pitch de los equipos y cierra con un espacio de networking para que estudiantes, emprendedores y referentes intercambien contactos e ideas. No es una competencia: no hay jurado ni premios.

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