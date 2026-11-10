MEET: el nuevo hub que fusiona bienestar, negocios y comunidad en Palmares Valley

Ubicado en La Puntilla, Luján de Cuyo, Mendoza, sobre una superficie de más de 200 hectáreas, Palmares Valley es un megadesarrollo inmobiliario impulsado por el Grupo Presidente. Cuenta con una unidades residenciales, corporativas y una social-deportiva.

Más de 400 familias ya viven dentro del complejo, que para 2027 proyecta ampliarse con la inauguración de ‘Oasis’, un edificio de 7 pisos y 130 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, SUM, piscina y espacio de coworking.

Dentro de su ecosistema corporativo, desde hace 2 años funciona en el predio el edificio ‘Avatar’ y en abril de 2026 se lanzó al mercado ‘Valley Boulevard’. “La nueva torre de 7 pisos, 150 oficinas, salas de reuniones, comedor, estacionamiento subterráneo, terraza accesible y planta baja con paseo comercial ha sido un éxito rotundo en el porcentaje de ventas. Sin dudas, su gran diferencial es su arquitectura, de tipo escultórica, con vistas increíbles”, indica Facundo Muñoz, gerente de Real Estate del grupo.

Para completar su propuesta integral, recientemente, Palmares Valley presentó la primera etapa de MEET, un hub social y deportivo pensado para el encuentro y la recreación de la comunidad.

Un espacio para conectar

El predio de MEET ocupa 1 hectárea y 10.000 m2 (de los cuales 2600 m2 estarán cubiertos). El proyecto incluye un gimnasio de la cadena SportClub; un club de pádel con 8 canchas y tienda de artículos deportivos, un sector gastronómico y senderos para caminar y realizar actividad física.

“Más allá de su estructura imponente, el verdadero valor de este edificio será todo lo que allí suceda. Contaremos con un cronograma de actividades muy dinámico para que la gente pueda encontrarse y disfrutar”, remarca Facundo Muñoz.

En cuanto al avance de obras, a mediados de octubre quedó listo un salón de 1000 m2, que será la sede del gimnasio y se completará con un área subterránea que se prevé finalizar dentro de 3 o 4 meses. El club de pádel será operado por una marca multinacional y en una primera etapa abrirá 4 de las 8 canchas proyectadas. Se espera que para 2027, MEET quede completamente operativo.

“Estamos frente a una gran oportunidad de crecimiento de Palmares Valley para consolidarlo como una verdadera ciudad que satisfaga todas las necesidades de vivir, trabajar, hacer deporte y recrearse en un entorno único. Creemos que quienes invierten en este desarrollo valoran la calidad en la infraestructura, la seguridad y la posibilidad de estar en conexión permanente con la naturaleza”, finaliza el gerente de Real Estate de Grupo Presidente.