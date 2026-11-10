5 millones de clientes: Personal Pay renueva su app para evolucionar su negocio y acelerar su regionalización

Como parte de su estrategia de evolución constante, Personal Pay, la fintech de Personal, con más de 5 millones de clientes, completó una de las transformaciones más profundas de su plataforma desde su lanzamiento.

Con más de 65 millones transacciones mensuales, 1.9 millones de préstamos otorgados, 375 mil millones de pesos invertidos en FCI, la reconstrucción de la base tecnológica de billetera es una de las transformaciones más profundas desde su lanzamiento en 2022. La nueva arquitectura modular brinda la robustez y flexibilidad que requiere la próxima etapa en el desarrollo de nuevos negocios para la fintech de Personal.

Una app más rápida y una nueva forma de innovar

La reconstrucción integral de la base tecnológica de la aplicación implicó el paso de una arquitectura monolítica a una modular y federada, junto con una renovación de la experiencia de usuario. El proyecto se realizó en sólo nueve meses de trabajo y con la participación exclusiva de talento interno, organizado en diversos squads interdisciplinarios.

Esta transformación habilita una aplicación más rápida, liviana y simple, pero también con una plataforma preparada para acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades, profundizar la personalización de la experiencia y acompañar una escalabilidad más dinámica a nivel regional, acompañando la operación de Personal Pay en Paraguay.

“La transformación integral de nuestra app, que llevamos adelante en solo nueve meses, significa para nuestros clientes una experiencia potenciada en fluidez, accesibilidad y velocidad. Y para Personal Pay, implica estar preparados para responder a las nuevas demandas y desafíos de una industria fintech en constante evolución.”, afirma Silvina Moreno, CPO Personal Pay.

Entre los principales resultados del proyecto, la nueva aplicación alcanza mejoras de performance de hasta 300% en dispositivos de gama media y baja y redujo su peso un 70%. La transformación también modificó la forma en la que los equipos desarrollan y despliegan nuevas funcionalidades.

“La reconstrucción de la base tecnológica de Personal Pay, es una de las transformaciones más profundas desde nuestro lanzamiento y marca un antes y un después en nuestra capacidad de escalar, innovar y evolucionar. La nueva arquitectura modular nos da la robustez y flexibilidad necesarias para acompañar el crecimiento de Personal Pay y construir los próximos negocios.”, señala Marcelo López, CTO de Personal Pay.

La evolución tecnológica estuvo acompañada por una renovación integral del Design System y la incorporación de nuevos componentes que permiten construir experiencias cada vez más adaptadas a las necesidades y comportamientos de cada usuario.

Una plataforma preparada para la evolución

Con más de 5 millones de clientes, Personal Pay se consolida como una de las principales fintech de Argentina, con una propuesta que busca simplificar la conexión de las personas con su dinero.

Entre sus funcionalidades se destacan las recargas y pagos, rendimientos diarios sobre saldos disponibles, pagos mediante QR, préstamos personales, beneficios exclusivos y la tarjeta prepaga Visa internacional física y virtual.

Como parte del ecosistema de servicios de Personal, la transformación de Personal Pay busca sentar una nueva base para la próxima etapa de evolución de la fintech, tanto desde la experiencia de sus usuarios como desde sus capacidades tecnológicas.