Llega Experiencia Data+, una jornada para analizar cómo la IA transforma negocios, empleos y conocimiento

El martes 27 de octubre, la Universidad Juan Agustín Maza será sede de EXPERIENCIA DATA+, una jornada gratuita que abordará cómo los datos y la inteligencia artificial están transformando el conocimiento, el trabajo y las organizaciones. La actividad se desarrollará de 16 a 20:30 horas, en el Aula Magna.

Organizado en conjunto con el Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison, el encuentro se articulará en torno a cuatro ejes: ''Data + Negocios'', ''Data + Academia'', ''Data + IA y Ética'' y ''Data + Talento''.

Los paneles abordarán las aplicaciones de estas tecnologías en las organizaciones, los desafíos de la formación y la investigación, las nuevas competencias profesionales y las implicancias éticas de la inteligencia artificial.

Además, habrá espacios de networking y stands institucionales que permitirán intercambiar experiencias y conocer las propuestas educativas de ambas instituciones.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores, organizaciones y personas interesadas en la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la tecnología, así como a quienes estén explorando opciones para su futuro académico.

Bajo el lema ''Conocimiento que conecta'', EXPERIENCIA DATA+ busca generar un espacio de intercambio entre los ámbitos académico y empresarial para reflexionar sobre los desafíos actuales y las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: Experiencia DATA+.