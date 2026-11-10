El premio que lo cambió todo: “El Mundial de la Hamburguesa nos generó un boom de ventas"

Ulpiano Suarez llegó a San Rafael y visitó Roux Street, la hamburguesería que se consagró ganadora de la última edición del Mundial de la Hamburguesa, realizada en la Nave Cultural. Durante el encuentro, conoció de cerca la propuesta gastronómica del emprendimiento del sur mendocino y compartió la experiencia de un negocio que logró ampliar su alcance a partir del triunfo en ese evento.

“Mendoza tiene emprendedores así en cada rincón. Nuestro trabajo es abrirles puertas y darles vidriera para que sigan creciendo”, manifestó el intendente de la Ciudad.

La competencia, realizada en el pasado mes de marzo, reunió a 16 hamburgueserías y convocó a más de 15.000 personas durante sus dos jornadas. En ese marco, la cheeseburger de Roux Street fue elegida por unanimidad como la mejor de Mendoza.

Para Martín Roux, su propietario, el resultado tuvo un impacto directo en la actividad del local. La repercusión en los medios de comunicación permitió que nuevos públicos conocieran la hamburguesería y se acercaran a probar sus productos, mientras que los clientes habituales reafirmaron su confianza en la propuesta.

“Después de ganar el Mundial de la Hamburguesa fue un boom. En las noticias decían que una hamburguesería de San Rafael había ganado, entonces mucha gente que no nos conocía nos conoció. Y quienes ya nos compraban terminaron de consolidar esa confianza”, contó el emprendedor.

Roux explicó que el principal efecto se reflejó en las ventas cotidianas, más que en el crecimiento de las redes sociales. La llegada de nuevos consumidores y la fidelidad de quienes ya conocían el producto fueron claves para traducir la repercusión en resultados concretos para el negocio.

El propietario también agradeció la visita del intendente y la posibilidad de compartir el trabajo que realizan. “Le doy las gracias a Ulpiano por haber ido al local y por haberme dado la oportunidad de mostrar lo que hacemos. La verdad que fue un montón”, expresó.

La experiencia de Roux Street refleja cómo los eventos gastronómicos pueden abrir nuevas oportunidades para los emprendimientos, ampliar su visibilidad y fortalecer el vínculo con sus clientes, al tiempo que promueven la gastronomía como parte de la oferta turística y cultural de Mendoza.