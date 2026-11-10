Mercado Libre en Mendoza: enorme centro logístico para procesar 96.000 paquetes por día y nuevas oficinas

Mercado Libre amplía su operación en Mendoza con la inauguración de un nuevo centro de última milla en Luján de Cuyo, la incorporación de envíos aéreos a la provincia y la apertura de nuevas oficinas en Workplace Palmares. Estas iniciativas buscan mejorar la experiencia de los usuarios y acompañar el crecimiento de miles de PyMEs y emprendedores.

El anuncio de la compañía se llevó a cabo en el marco de la visita del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a las nuevas instalaciones de Mercado Libre en esa localidad.

El nuevo centro de última milla de Luján de Cuyo demandó una inversión total de USD 8 millones. Tiene una superficie de 11.000 m2, más de dos veces y media el tamaño de la operación actual de la compañía en Godoy Cruz. Podrá procesar hasta 96.000 paquetes diarios y generará 1.050 nuevos empleos, entre directos e indirectos.

Además, Mendoza se suma a la red de envíos aéreos de Mercado Libre. El servicio contará con cinco frecuencias semanales en la bodega de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas y permitirá acortar los tiempos de entrega en la provincia.

“Seguimos invirtiendo en Mendoza porque creemos en el potencial de crecimiento del comercio electrónico y en la importancia de conectar cada vez mejor a las distintas provincias del país. Con más infraestructura, tecnología y capacidad logística, buscamos mejorar la experiencia de nuestros usuarios y generar más oportunidades de crecimiento para miles de PyMEs y emprendedores”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

Este mes, la compañía también inauguró nuevas oficinas en Workplace Palmares. El espacio tiene una superficie de 1.100 m2 y requirió una inversión de USD 1,7 millones. Funciona bajo una modalidad de trabajo híbrida (presencial y remota) y acompaña a los 200 empleados que Mercado Libre tiene en la provincia.

“Esta inversión funciona en dos direcciones: los productos llegan más rápido a Mendoza y los productos mendocinos llegan más rápido al resto del país. Los envíos por avión y un centro de última milla casi tres veces más grande nos permiten mejorar los tiempos de entrega para quienes compran en la provincia y abrir nuevas oportunidades para quienes venden desde acá”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Estas iniciativas forman parte del plan de inversiones que Mercado Libre lleva adelante durante 2026 para ampliar su infraestructura, fortalecer su operación y acompañar el crecimiento del comercio electrónico en todo el país.