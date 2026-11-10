Conductores y repartidores de Uber se suman a Ojos en Alerta para reforzar la seguridad en Mendoza

Uber y la Municipalidad de Mendoza anunciaron un acuerdo de colaboración para promover la participación voluntaria de socios conductores de Uber y socios repartidores de Uber Eats en Ojos en Alerta, un programa de seguridad y prevención ciudadana que permite reportar situaciones específicas detectadas en la vía pública al centro de monitoreo y seguridad municipal a través de WhatsApp.

El anuncio se realizó durante un encuentro entre el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina, en el marco de una agenda de trabajo conjunta para impulsar iniciativas que contribuyan a la seguridad del municipio.

“La presencia de conductores y repartidores de Uber en distintos puntos de la Ciudad, a lo largo de toda la jornada, representa una oportunidad para fortalecer la prevención y ampliar la capacidad de alerta ante situaciones sospechosas o emergencias. Con Ojos en Alerta buscamos que cada vez más personas puedan colaborar, de manera responsable y solidaria, con el cuidado de los demás”, manifestó Ulpiano Suarez, Intendente de la Ciudad de Mendoza.

Como parte de la alianza, Uber invitará a través de comunicaciones enviadas a través de la app, a socios conductores y repartidores activos en la Ciudad de Mendoza a sumarse voluntariamente al programa en carácter de colaboradores. Por su parte, la Municipalidad estará a cargo de brindar las sesiones informativas, registrar a los participantes y facilitar el acceso al canal de WhatsApp de Ojos en Alerta que conecta directamente con el centro de monitoreo municipal.

"La seguridad es una prioridad para Uber. Los socios conductores y repartidores recorren todos los días las calles de Mendoza y son parte de la vida cotidiana de la ciudad. Con esta iniciativa, queremos acercarles una nueva herramienta para que, quienes así lo deseen, puedan contribuir a la seguridad de su comunidad.

Creemos en el valor de la colaboración público-privada para impulsar este tipo de iniciativas. Es nuestro primer acuerdo de estas características en Argentina y un paso más en nuestro compromiso de contribuir con las autoridades para tener ciudades más seguras", señaló Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

Ojos en Alerta es una iniciativa de prevención que promueve la participación ciudadana y permite a las personas registradas en el programa, alertar de manera rápida y sencilla sobre situaciones que requieran la atención de las autoridades. El programa cuenta con más de un millón de personas adheridas, lleva resueltos 200.000 casos gracias a alertas generadas por la comunidad y es utilizado en más de 100 municipios del país. La ciudad de Mendoza fue de las primeras en incorporar el programa.

Como parte de la participación, los socios conductores y repartidores interesados deberán participar de una sesión informativa de 30 minutos organizada por la Municipalidad de Mendoza.

Luego del taller y completado el formulario de inscripción, recibirán acceso al canal de WhatsApp de Ojos en Alerta y podrán retirar, si así lo desean, un sticker identificatorio para colocar en sus vehículos. La participación en Ojos en Alerta es voluntaria y no constituye un requisito manejar con la app de Uber. El programa está a cargo de la Municipalidad de Mendoza, que recibe los reportes y se ocupa de coordinar las respuestas.

Esta alianza da continuidad al trabajo conjunto entre Uber y la Municipalidad de Mendoza, que incluye iniciativas previas orientadas a la seguridad vial y la prevención del consumo de alcohol al volante.

Para más información sobre Ojos en Alerta en Mendoza:

https://ciudaddemendoza.gob.ar/formulario-ojos-en-alerta/