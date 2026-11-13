Nómade expande su negocio en Mendoza con un megaproyecto deportivo de 2.800 m²

Nómade Wellnes Club, creado en 2017 por los profesores de Educación Física Denis Pellizzari y Bernardo Lombardozzi, es un centro de entrenamiento enfocado en la vida sana y la generación de vínculos.

Actualmente cuenta con más de 3000 alumnos en sus gimnasios ubicados en diferentes puntos de la provincia: Mendoza Tenis Club, Club Gimnasia y Esgrima, Club Anzorena, Totem Boulevard (San Martín) y San Rafael (recientemente inaugurado).

A las 5 sucursales de la marca, pronto se sumará un megaproyecto deportivo dentro del Hiper ChangoMás en Dorrego, Guaymallén. Las obras comenzaron hace 2 meses y los socios esperan abrir las puertas antes de fin de año.

Un ecosistema deportivo

La oportunidad de esta sede dentro del hipermercado surgió a través del contacto de Denis y Bernardo con un grupo de socios estratégicos interesados en montar un centro deportivo 360°.

El nuevo Nómade, emplazado sobre la calle Cobos de ChangoMás, ocupará un espacio de 2800 m2. Contará con estacionamiento, 3 canchas de pádel, sala de musculación, sala para clases, sala de recovery, baños con camarines, espacio de coworking con cafetería y guardería con talleres y actividades recreativas para niños. El local se convertirá en el más grande de la compañía.

“Es el proyecto más ambicioso de nuestra marca, con un tamaño 4 veces mayor al del resto de los gimnasios y una propuesta completa. La idea es brindar un ecosistema deportivo, manteniendo la esencia de Nómade de generar una comunidad y apostar por la vida sana de manera sostenida”, indica Denis Pellizzari.

En cuanto al público al que estará orientado, señala que, al igual que en el resto de las sucursales, se trata de un segmento amplio, aunque el mayor pool de alumnos se encuentra en el rango de entre 25 y 45 años.

“Más allá de la edad, el diferencial que ofrecemos es el nivel de servicio, acompañamiento y cercanía. Trabajamos con planificaciones adaptadas y sistemáticas para mantener la motivación y lograr que las personas generen vínculos y disfruten de una experiencia dentro y fuera de Nómade, algo clave para su adherencia. Por ejemplo, hace un mes organizamos, en simultáneo, un trekking en San Rafael, una bicicleteada en San Martín, una masterclass con juegos en Ciudad, más la participación en la competencia Natural Race 2026”.

Sobre las expectativas para lo que viene, comparte: “2026 fue proyectado como un año de plena expansión. Comenzó con nuestro desembarco en San Rafael durante agosto, en una muy buena locación, y finalizará con la inauguración del nuevo centro en ChangoMás, lo que, sin dudas, es un gran desafío que nos impulsa a seguir creciendo”.