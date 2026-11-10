La empresa que abrió hace un año y ya compite por ser el mejor concesionario de Mendoza

Cuando la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las ternas de su premiación anual, una de ellas mostró hacia dónde va el mercado automotor. Las tres empresas ternadas en la categoría Empresa del Sector Comercial son concesionarias con fuerte presencia de marcas de origen chino.

Los números nacionales confirman la tendencia, incluso con un mercado en baja. En septiembre, los patentamientos totales cayeron 11,4% interanual. Pero en agosto, las marcas de origen chino ya concentraban el 10,8% de las ventas. Algo parecido pasa con la electrificación. En el primer semestre de 2026 se patentaron más de 42.000 vehículos híbridos y eléctricos, cuatro veces más que en el mismo período de 2025, y ya representan el 15,2% del mercado.

Avanim es una de las tres concesionarias ternadas. Abrió sus puertas en septiembre de 2025 con dos marcas y hoy comercializa seis: Mitsubishi, Changan, Deepal, JMEV, GWM y Lynk&Co. Cuenta con locales en Mendoza, San Juan y Neuquén, y desde ahí vende en toda la región de Cuyo y parte del sur del país, incluidas San Luis y La Pampa. Hoy la integra un equipo de alrededor de 43 personas.

El dato que más llama la atención está en el tipo de vehículo. El 90% de sus operaciones corresponde a modelos híbridos o eléctricos, casi seis veces el promedio nacional. GWM y Changan son sus marcas más vendidas, y uno de los modelos más elegidos es la Changan CS55 Plus, una SUV híbrida enchufable.

Un comprador que llega con la tarea hecha

El cliente que entra hoy a un salón de ventas no es el mismo de hace cinco años. Llega informado, con fichas técnicas leídas y precios comparados. Compara entre marcas chinas y también entre SUV de marcas tradicionales.

“El cliente mendocino hoy compara mucho. Viene sabiendo qué equipamiento tiene cada modelo, cuánto consume y qué garantía ofrece. La desconfianza que había con las marcas chinas quedó atrás. Ahora la pregunta no es si comprar un auto chino, sino cuál”, explicó Mauricio Palma, gerente comercial de Avanim.

El bolsillo también empuja

La elección de los electrificados no es sólo una cuestión de tendencia. Según estimaciones de la concesionaria, un vehículo híbrido o eléctrico puede ahorrar hasta un 85% en combustible frente a uno a combustión equivalente. Según el modelo, eso equivale a hasta $100.000 por mes.

A eso se suma la geografía. Mendoza combina un uso urbano intenso con escapadas frecuentes a la montaña. Los híbridos enchufables, como la CS55 Plus, permiten moverse en modo eléctrico en el día a día cargando en casa y tener el respaldo del motor a combustión para la ruta. Los híbridos autorrecargables, que no necesitan enchufe, explican más de la mitad de los vehículos electrificados que se venden en el país. En ambos casos, la ecuación es la misma: eficiencia en la ciudad sin resignar autonomía.

El otro cambio: el taller

Detrás de cada auto híbrido o eléctrico hay un cambio menos visible pero igual de profundo: el del oficio. Reparar estos vehículos exige conocimientos que la mecánica tradicional no contemplaba, como el manejo de sistemas de alta tensión, el diagnóstico electrónico y las actualizaciones de software.

Como servicio oficial, en Avanim todo el equipo técnico se formó en híbridos y eléctricos en las terminales de cada marca, en Buenos Aires. La formación no termina ahí. Los técnicos viajan todos los meses para capacitarse en las novedades de cada una de las seis marcas. Es un perfil de empleo calificado, en actualización permanente, que hasta hace poco casi no existía en la región.

“Antes, el diagnóstico empezaba abriendo el capot. Hoy empieza conectando una computadora. Tuvimos que volver a aprender, y eso para un técnico es un desafío, pero también una oportunidad enorme”, explicó Tomás Panasiti, gerente de Lynk&Co en Avanim.

La noche de los premios

Los ganadores de las 18 categorías se conocerán el viernes 6 de noviembre a las 20 horas, durante la XXI Fiesta de Premiación Empresaria de AEM, en el Hotel Hilton Mendoza. Como cada año, la votación final será auditada por PwC Argentina.

Sobre Avanim

Avanim es concesionaria oficial de GWM, Changan, Lynk&Co, Mitsubishi, Deepal y JMEV, especializada en movilidad híbrida y eléctrica.

Con locales en Mendoza, San Juan y Neuquén, llega a clientes de toda la región de Cuyo y parte del sur del país. Integra en un mismo lugar la venta de 0km, la toma de usados, planes de financiación y un servicio oficial de posventa con técnicos capacitados de forma permanente en las terminales de cada marca. Forma parte de Grupo Presidente, grupo empresario mendocino con más de 50 años de trayectoria en desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, hotelería y agronegocios.