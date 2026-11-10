Zonaprop sacó la calculadora: así está hoy el mercado inmobiliario mendocino (datos que sorprenden)

Zonaprop, uno de los portales inmobiliarios referentes en la región y parte del Grupo QuintoAndar, presentó la primera edición de su Index Mendoza, un informe detallado sobre el comportamiento del mercado inmobiliario del Gran Mendoza.

La presentación oficial se llevó a cabo en el marco de un evento realizado en conjunto con Monitor Inmobiliario. Este relevamiento clave vislumbra un escenario de sostenido dinamismo urbano y resalta los barrios con mayor atractivo residencial y comercial.

“Contamos con una oferta que supera las 700 mil propiedades publicadas, de las cuales más de 20.000 están concentradas solo en Mendoza”, destacó Dario Cristaldo, gerente de expansión de Zonaprop (Grupo QuintoAndar).

“La llegada del primer Index a Mendoza refleja nuestra apuesta estratégica por seguir invirtiendo en la región, acompañando el crecimiento del mercado inmobiliario mendocino con tecnología, datos precisos y herramientas de primer nivel que simplifican las decisiones de compra, venta y alquiler para usuarios e inmobiliarias” .

En base a los avisos publicados en la plataforma, el precio medio de los alquileres en Mendoza subió un 0,4% en septiembre y acumula un incremento del 15,0% en 2026, ubicándose por debajo de la inflación acumulada (23,5%). En términos reales, el ajuste locativo registra una baja acumulada del 8,5% en lo que va del año y una caída del 11,9% en los últimos doce meses.

Un departamento de 1 dormitorio y 50 m² en Gran Mendoza se alquila por un promedio de 504.300 pesos mensuales, mientras que una unidad de dos dormitorios y 70 m² alcanza los 653.376 pesos por mes.

En el análisis por zonas, Residencial Sur (Quinta Sección) encabeza el interés residencial de los inquilinos al concentrar el 16,26% de las búsquedas sobre una oferta disponible del 15,23%. Le siguen la Primera Sección (11,59% de la demanda) y la Sexta Sección (10,72%).

En cuanto a los valores por barrios, Residencial Sur (Quinta Sección) se posiciona como el más caro para alquilar, con un precio medio de 595.794 pesos al mes, seguido por Residencial Norte (573.460 pesos) y Gobernador Benegas (559.008 pesos). Por el contrario, El Plumerillo (Las Heras) es el barrio más económico de la muestra, con un alquiler medio de 384.529 pesos mensuales.

Mercado de compraventa: Quinta Sección y Godoy Cruz impulsan la demanda y los precios de la región

En el segmento de venta, el precio medio del metro cuadrado en el Gran Mendoza se ubica en 1.144 dólares. Un departamento con un dormitorio (50 m²) tiene un valor promedio de 65.386 dólares, mientras que uno de dos dormitorios (70 m²) cotiza en 76.601 dólares. Durante 2026, los precios acumulan un incremento del 2,8% nominal, manteniéndose muy por debajo de la inflación en dólares (17,7%) y del costo de la construcción (18,5%).

En la Ciudad de Mendoza, Residencial Sur (Quinta Sección) consolida su liderazgo en las preferencias de compra con el 13,41% de las consultas totales y un stock publicado del 9,39%. La Sexta Sección (10,04% de la demanda) y la Primera Sección (7,40%) completan los primeros puestos del ranking.

A nivel regional, Godoy Cruz se consagra como el municipio más costoso para comprar, con un promedio de 1.252 dólares/m². En el mapa de barrios, Residencial Los Cerros se sitúa en la cima de los valores con 2.240 dólares/m², seguido por Residencial Sur, perteneciente a la Quinta Sección, (1.740 dólares/m²).

En contrapartida, Las Heras se presenta como el territorio más accesible con un promedio regional de 834 dólares/m², encontrando su punto de entrada más económico en Residencial Parque, con 525 dólares/m².

¿Qué barrios son las mejores opciones para invertir en Mendoza?

La relación alquiler/precio en Gran Mendoza se ubica en un atractivo 7,05% anual bruto.

Parque O'Higgins (Tercera Sección) se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan rentabilidad en el Gran Mendoza, registrando un retorno bruto del 8,8% anual.

Le siguen San José (Guaymallen), con una rentabilidad del 8,5% y Parque Central (Primera Sección), con una rentabilidad del 8,1%. Por el contrario, Trapiche (Godoy Cruz) es la zona que registra el menor retorno del mercado, con un 3,3% anual.