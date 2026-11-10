Nueva apertura en Chacras Park: Conga suma gastronomía y after office al polo empresarial

Chacras Park, el polo empresarial de referencia en el oeste argentino, sumó una nueva alternativa a su plaza de servicios: Conga, un espacio gastronómico y social que ya abrió sus puertas y que propone acompañar distintos momentos del día de quienes trabajan en el parque y de los vecinos de la zona.

Con oficinas de clase A, coworking Regus, gastronomía y servicios como Jacinta (estética y depilación definitiva), Chacras Park amplía así su oferta para las empresas y los profesionales que lo eligen cada día. Conga se integra a ese entorno con una identidad propia, espacios interiores y exteriores, y un espíritu latino, cálido y descontracturado.

Del desayuno al almuerzo de trabajo

Durante el día, Conga funciona como un punto de encuentro cotidiano para la comunidad del parque. Por las mañanas ofrece café de especialidad, desayunos, medialunas, tortitas y tostadas. Para quienes están de paso, Conga al Paso es una ventana de atención directa, pensada para resolver un café o algo rico antes de seguir con la jornada.

Al mediodía, sus mesas están pensadas para almuerzos de trabajo, reuniones o una pausa entre actividades, con carnes, pastas, ensaladas y opciones vegetarianas y veganas.

El after office tiene un nuevo punto de encuentro

Los jueves, viernes y sábados, Conga despliega su agenda nocturna con experiencias, promociones y entretenimiento. La propuesta está pensada tanto para quienes trabajan en Chacras Park como para quienes buscan cortar con la rutina y encontrarse después de un día largo.

Las noches de tapeo, los DJ sets de música latina y cachengue, la Hora Feliz y las propuestas especiales de coctelería se suman a iniciativas como Spritza, karaoke y diferentes activaciones. La carta nocturna incluye papas y boniatos fritos, nachos, alitas de pollo con BBQ, lomitos, hamburguesas y pizzas clásicas y especiales, junto con cerveza tirada, vinos por copa, tragos clásicos como Aperol, Campari, Negroni y Fernet Branca, y alternativas sin alcohol.

Un valor agregado para el polo empresarial

La llegada de Conga aporta una opción más para el networking informal, las reuniones y la vida social dentro de Chacras Park, un desarrollo del Grupo Kaikoura diseñado para fomentar el crecimiento de negocios y la vinculación entre empresas locales e internacionales.