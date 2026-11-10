Primero en Mendoza: Pérez Elizalde suma tecnología que transforma la experiencia de extracción sanguínea

La medicina diagnóstica moderna ya no depende exclusivamente de la tecnología instalada dentro del laboratorio. La calidad del análisis comienza mucho antes: en el preciso instante en que se obtiene la muestra. Bajo esa premisa, Pérez Elizalde Análisis Clínicos incorporó el sistema internacional de extracción al vacío BD Vacutainer®, una innovación que mejora la experiencia del paciente, especialmente los niños, y fortalece la confiabilidad de los resultados clínicos.

La implementación de esta tecnología representa un cambio trascendental en la etapa preanalítica, considerada por la comunidad científica internacional como una de las más críticas para garantizar resultados precisos y seguros.

El nuevo sistema reemplaza la extracción convencional con jeringa por un mecanismo cerrado que permite obtener las muestras de sangre de manera más eficiente y con menor manipulación.

"Cuando hablamos de calidad diagnóstica, hablamos de cada paso del proceso. La precisión de un análisis no comienza en el equipamiento del laboratorio, sino en la calidad de la muestra que se obtiene del paciente", señala el Dr. Rafael Pérez Elizalde.

Más comodidad para el paciente

La Dra. Susana Ravazzani, responsable del control de calidad, reafirma que “uno de los principales beneficios del sistema Vacutainer es que reduce la incomodidad asociada a las extracciones tradicionales y optimiza la calidad”.

La tecnología fue especialmente diseñada para facilitar la toma de muestras en niños, adultos mayores, pacientes oncológicos y personas con sensibilidad a las agujas o con accesos venosos más complejos. Además, disminuye la

necesidad de manipulaciones posteriores de la muestra, mejorando tanto la experiencia del paciente como las condiciones de bioseguridad.

Para muchas personas, el momento de la extracción genera ansiedad o temor. La incorporación de este tipo de tecnologías responde también a una visión más humana de la atención sanitaria, donde el paciente se convierte en un componente esencial de la calidad asistencial.

Calidad que se traduce en confianza

Según la evidencia científica internacional, los sistemas de extracción al vacío contribuyen a reducir errores preanalíticos, evitar contaminaciones y asegurar volúmenes adecuados de muestra, factores determinantes para la exactitud de los resultados.

Por esa razón, los laboratorios más exigentes del mundo han adoptado desde hace años estos sistemas como parte de sus protocolos de calidad.

Con esta innovación, Pérez Elizalde Análisis Clínicos refuerza una filosofía de trabajo basada en el cuidado humano, la excelencia diagnóstica, la actualización tecnológica permanente y la mejora continua de los procesos.