Daniela Cantautas es la actual directora ejecutiva de Sandra Marzzan. La empresa, fundada por sus padres en el año 2000, está dedicada a la fabricación y comercialización de productos aromáticos. Tiene presencia en Mendoza y en todo el país a través de una red de distribuidores y vendedores, puntos físicos y tienda online.

Desde su planta elaboradora, ubicada en Luján de Cuyo, la compañía cerrará el año con casi 4 millones de unidades producidas y un crecimiento del orden del 10 %.

En diálogo con Ecocuyo, Daniela Cantautas repasa sus comienzos, los hitos de su trayectoria dentro de la empresa familiar, los desafíos del traspaso generacional y lo que viene para el futuro.

¿Cómo fueron tus comienzos dentro de la empresa?

Recuerdo que, de niña, cuando mi mamá comenzó a producir aromas desde mi casa, yo ayudaba a hacer las etiquetas a mano. Cuando fui más grande empecé a trabajar en el área de Marketing (siempre me gustaron el diseño y la comunicación) y también colaboraba en la organización de eventos para las revendedoras.

Decidí estudiar Relaciones Institucionales, ya que era una carrera afín con estas actividades, y luego incursioné en las áreas de Logística, Producción y Administración.

¿Qué vino después?

En el año 2019 asumí el cargo de gerenta general. Veníamos de una crisis empresarial importante, se había disparado el dólar, se comprometían los precios y no estábamos preparados para afrontar las nuevas condiciones macroeconómicas.

Hubo un proceso de reestructuración muy grande que acompañé con profesionalización y capacitación a medida de cada necesidad. Completé un programa para jóvenes de alto potencial en el IAE Business School, una diplomatura en Gestión de pymes y diversos cursos de Compras y Producción.

La empresa registró el nivel más bajo de ventas de su historia y luego vino la pandemia.

¿Cómo afrontaron ese momento particular?

Hubo 2 factores clave para salir adelante. Por un lado, vendíamos alcohol en gel, lo que nos permitió seguir operando durante la pandemia y, por el otro, habíamos cambiado el modelo comercial de venta directa por distribuidores. De esta manera logramos llegar a todas las plazas del país en un momento donde el transporte era complicado.

Entre 2021 y 2022 experimentamos un crecimiento de entre 40 % y 50 % y a partir de ahí, lo sostuvimos entre un 15 % y 20 %.

¿Hubo algún proyecto que marcara un hito en tu carrera?

Uno de los proyectos más importantes que lideré fue el rediseño de la marca, un proceso mediante el cual unificamos nuestra comunicación, definimos las líneas a trabajar y el público al que queríamos llegar.

Hoy siento que la marca Sandra Marzzan tiene una impronta que trasciende la figura personal de mi mamá y se apoya en un equipo consolidado para desarrollar la producción y las operaciones.

¿Cómo está conformado ese equipo?

Somos 50 personas aproximadamente más los distribuidores de todo el país, que por lo general son familias emprendedoras. Trabajamos mucho en acompañarlas desde la capacitación y la cercanía.

El directorio está conformado por mis padres (Sandra Marzzan y Claudio Cantautas), mi hermano Fernando y yo. En 2025 incorporamos a un gerente general, una decisión que ha contribuido al orden de la empresa.

¿Cuáles son las unidades de negocio de la compañía?

Nuestros productos están divididos en diferentes líneas: Hogar, Perfume, Bebé, Infantil, Auto, Salud y Cuerpo. Cada una tiene su sello distintivo. Por ejemplo, la línea Hogar está compuesta por fragancias florales y frutales, la de Bebé por fragancias más cuidadas y delicadas y la de Perfume por fragancias finas, alternativas a las originales.

Hoy estamos desarrollando una nueva línea decorativa, ya que detectamos que hay un segmento de mercado que busca integrar sus espacios con una estética particular y aromas elegantes.

Para cada nuevo producto realizamos un proceso de desarrollo de pruebas, cuidando siempre la calidad, la imagen y el precio.

¿Cuál es la dimensión y la capacidad de producción de la fábrica?

La fábrica cuenta con 3800 m2 y la planta de aerosoles, que se encuentra detrás, es de 300 m2.

En cuanto a la capacidad, la medimos en unidades, ya que los formatos de nuestros productos son muy diversos, así como los ensambles de cada uno. La capacidad total es de 27 millones de unidades anuales (si se opera con 3 turnos por día).

Este año vamos a cerrar en 3.800.000 unidades.

¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado?

Cuando miro para atrás veo que todos han sido desafíos que me han permitido adquirir nuevas habilidades. Sin dudas, el que más me marcó a nivel personal y profesional fue el proceso de reestructuración.

La transición de la segunda generación también es otro gran desafío, como en toda empresa familiar, en el que debemos ponernos de acuerdo en los roles, en las decisiones de gestión y de liderazgo.

Por último, creo que el resideño de marca y de los productos, ha sido un trabajo fundamental para la reorganización de la compañía. Afortunadamente, el cambio ha sido muy bien recibido y validado por los distribuidores, vendedores y consumidores finales.

¿Cómo esperan cerrar el 2026?

El año arrancó con un primer trimestre positivo y un segundo trimestre con estancamiento. A fines de julio repuntó la situación económica, pero no ha sido sencillo. Esperamos cerrar el año con un crecimiento de entre 5 % y 10 %.

También seguimos estudiando nuestro modelo comercial, para integrar cada vez más la venta directa con la física y la online para que escale tanto la empresa como las personas que son parte.

Sabemos que el partido nunca está ganado y lo importante es ir jugando cada minuto de manera consciente, tomando decisiones a corto, mediano y largo plazo.