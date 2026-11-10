El Festival Sabor a Mendoza reunió a más de 2.500 personas y celebró la identidad gastronómica local

Alrededor de 2.500 personas asistieron durante todo el fin de semana al tercer Festival Sabor a Mendoza, que se realizó en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. El evento, que forma parte del Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM) 2019-2030, estuvo organizado por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR).

Según Luan Fernández, directivo de AEHGA y coordinador del festival, “el encuentro fue de altísima importancia, porque se trató de la celebración de la cadena de valor de la gastronomía mendocina en un espacio cultural, para toda la comunidad, donde se pudieron conocer proyectos extraordinarios, probar productos y creaciones locales, y acceder a propuestas de alto valor por muy bajo precio”.

El festival contó con 70 puestos de productores de toda la provincia, desde Malargüe hasta Lavalle, y 10 espacios gastronómicos, honrando el producto local y la cultura, basada siempre en nuestros productos, que abarcaron distintos tipos de platos, dulces, helados, cervezas artesanales, vinos, vermuts y agua local.

“La gente lo tomó con mucha alegría y hemos recibido muy buenas críticas de todos los sectores, especialmente de los productores”, dijo Fernández.

“Esta fue la tercera edición del festival y ya estamos planificando la próxima, siempre pensando en cómo queremos que sea el festival 2030.

El camino que nos trajo hasta aquí empezó hace años con el festival MIGA, y también hubo en su momento festivales de índole privada que hace tiempo ya no se ven. Es importante que ocupemos este lugar, con articulación publico privada, la verdad que Godoy Cruz nos recibió con hospitalidad y pragmatismo para lograr este tremendo fin de semana, agradecemos también a nuestros sponsors que acompañaron, Oliver Cooks y Rcristal”.

Festival Sabor a Mendoza

El evento, consolidado como un espacio clave para celebrar el talento, el trabajo y los sabores que constituyen la identidad culinaria de la región, invitó a mendocinos y turistas a compartir dos jornadas dedicadas íntegramente a la producción local, que se realizaron el 24 y 25 de octubre, de 12 a 23 horas, con shows en vivos, catas, y mucha información.

La organización surgió de un trabajo coordinado entre la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR).

Además, el festival contó con la participación activa de la Dirección de Economía Social de la provincia a través de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos, de la Asociación de Olivareros de Mendoza (ASOLMEN), del Programa Raíces del Ministerio de Producción, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Gastronómico IGA.

Sabor a Mendoza también tiene lugar dentro del marco del DIGAM, el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza 2019-2030 impulsado por AEHGA y el Emetur, cuyo objetivo es posicionar a la gastronomía como pilar económico de la provincia, recordemos que fueron la gastronomía y la hotelería declaradas como industria hace ya casi 10 años.

Además de un patio gastronómico y de bebidas, coordinado por Esteban Farah, y con la colaboración de muchos socios y bodegueros, el festival ofreció una feria de productores y artesanos con degustaciones de aceites de oliva virgen extra (AOVE), conservas, productos gourmet y creaciones artesanales, clases de cocina en vivo, catas de miel y orégano, entre otros productos y propuestas musicales.

También, en sintonía con las políticas de cuidado del entorno que promueven las instituciones organizadoras y el municipio de Godoy Cruz, se prohibió el uso de plásticos de un solo uso en todo el predio, para lograr un menor impacto ambiental, y se trabajó únicamente con la vajilla de residuos de la industria del maní y el tomate, Ecotown.