Ecocuyo en los 10 años de Flow: cómo la plataforma llegó a 5,9 millones de dispositivos y el plan para seguir creciendo

En el marco de la 36° edición de las Jornadas Internacionales de ATVC y CAPPSA, Personal celebró los 10 años de Flow, su plataforma de TV en vivo y entretenimiento, con un evento que tuvo a Gonzalo Hita, COO de Personal, como speaker central.

Durante su exposición, repasó la evolución de la plataforma y de la industria a nivel nacional y global, y los principales hitos de Flow que, a lo largo de la última década, la llevaron a conquistar un parque de más de 3 millones de clientes.

“La reinvención de la televisión que logramos hacer con Flow, nos permite ganar suscriptores año a año, en un mercado de TV paga local y regional que los pierde”, destacó Gonzalo Hita, COO de Personal.

Con la innovación como uno de sus pilares estratégicos, Flow marcó un diferencial desde sus inicios. Su lanzamiento significó un punto de inflexión en la industria como la primera televisión multiplataforma del país, con funcionalidades

que le dieron control del consumo al usuario, y cambiaron la manera de mirar televisión.

Hoy, la expansión se potencia con la integración de Flow al ecosistema de Personal, que reúne conectividad, entretenimiento, servicios financieros, hogar inteligente y soluciones para empresas que les brindan a los clientes una

experiencia integral y personalizada.

En línea con la evolución de la industria, Flow lidera una expansión en tecnología, estrategia de contenidos y alcance. Su experiencia abarca nuevas pantallas, nuevas modalidades de uso al independizarse del decodificador y se consolida a nivel regional -con pisada en Argentina, Uruguay y Paraguay- como la primera plataforma integradora del mercado, reuniendo a las principales plataformas de streaming a nivel mundial, TV en vivo, deportes y contenido bajo demanda, en una única propuesta.

Sobre la evolución de Flow, Gonzalo Hita, COO de Personal, afirmó: “A lo largo de esa década, Flow nunca se detuvo. Continuamente, nos desafiamos a crear tecnología que acompañe los cambios en la forma de consumo de TV de la gente. Y

hacia el futuro, seguiremos apostando a la innovación acompañando el TV everywhere".

Actualmente, la visión innovadora se proyecta a través de la inteligencia artificial aplicada a la UX. La nueva home de Flow ofrece una navegación más limpia, que ordena el contenido para descubrir y explorar, y destacados más dinámicos e inmersivos, con más información para decidir qué ver.

La IA permite hipersegmentar la oferta, anticiparse a los intereses de cada perfil y brindar recomendaciones ajustadas a cada audiencia, mientras que la funcionalidad #Tendencias genera contenido en tiempo real.

Recientemente, estos avances mostraron su ponderación a través de los resultados de la experiencia mundial: duplicación del consumo respecto de Qatar 2022 y más de 5 millones de horas de visualización en la plataforma.

Flow+: el entretenimiento a la medida de cada hogar

En el plano de producto, Flow+ resume la evolución de la plataforma hacia una propuesta flexible y personalizada. El plan combina más de 150 canales en vivo, más de 6.500 títulos a demanda y el catálogo de Paramount+ con dos suscripciones a elección entre Netflix Premium, HBO Max, Disney+ Premium, Universal+ y Pack Fútbol, que el cliente puede intercambiar cada 30 días sin cambiar su abono.

Con la incorporación de Netflix Premium en 2026, Flow+ se convirtió en la primera oferta integrada de Netflix en el país.

Compromiso con las historias locales Flow amplifica su rol dentro del ecosistema audiovisual a través de una estrategia de contenidos que contribuye al desarrollo de la industria audiovisual argentina. A través del trabajo conjunto con productoras, señales y creadores, contribuye al fortalecimiento de la industria nacional de contenidos con producciones que reflejan la identidad, la cultura y los valores compartidos con sus audiencias.

El reciente estreno de Cautiva, miniserie inspirada en un caso real, logró más de 650 mil vistas en un mes y se convirtió en el título más reproducido del año. Con más de 60 coproducciones y títulos originales y más de USD 100 millones invertidos

en producciones locales, Flow se consolida como la plataforma local que más ficción produce.

Las alianzas estratégicas son parte central de esa estrategia. Junto a TNT, Flow lanzó Cris Miró (Ella), La mente del poder, Viudas negras y Cautiva, con un modelo complementario en el que la plataforma ofrece la temporada completa y la señal

emite un episodio semanal.

En paralelo, sumó a su grilla y catálogo propuestas de socios internacionales, como el canal de El Reino Infantil, junto a Leader Entertainment; la serie Intolerantes, original de Globoplay; y los contenidos y canales lineales de Atresplayer, ampliando la diversidad de su oferta para todas las edades.

La música, un vertical que convoca multitudes

A través de la transmisión de los principales festivales, conciertos y shows en vivo, Flow acercó a sus audiencias una nueva forma de disfrutar la música sin fronteras. Con evolución constante en producción y calidad de imagen y sonido, la descentralización y federalidad son las claves de una experiencia que pone el foco en el disfrute de una propuesta, independientemente del lugar en el que el usuario se encuentre. Así, Lollapalooza Argentina o los conciertos en estadios porteños conviven en Flow con Cosquín Rock o la Fiesta de la Confluencia.

A una década de su lanzamiento, Personal consolidó a Flow como una plataforma en constante evolución, basada en la innovación, la diversificación de contenidos, el impulso a la producción local y una experiencia cada vez más personalizada.

Con la mirada puesta en el futuro, Flow continuará impulsando nuevas formas de entretenimiento y acompañando las transformaciones de la industria, manteniendo intacta la idea simple que impulsó su nacimiento: poner a las audiencias como eje de cada innovación para que las historias sigan encontrando a las personas, cuando, donde y como quieran disfrutarlas.