Vendimia 2027: Adecco sale a recorrer Mendoza para buscar trabajadores y recibir CV en 5 departamentos

En muchas casas mendocinas, cuando se acerca fin de año, la pregunta no es solo dónde pasar las fiestas. También aparece otra, más práctica: dónde trabajar en la próxima temporada. Para miles de familias de la provincia, la cosecha y el trabajo en bodega son una de las principales fuentes de ingreso del año, y conseguir un lugar con tiempo puede marcar la diferencia.

Con ese foco, Adecco Argentina, a través de su división vitivinícola, lanza un ciclo de jornadas de reclutamiento y recepción de CV en cinco puntos de Mendoza, de cara a la próxima vendimia.

Los encuentros se harán todos los jueves entre el 10 de noviembre y el 3 de diciembre, de 9 a 14 hs.

"La vendimia empieza mucho antes de que se corte el primer racimo. Por eso queremos ir a cada departamento, para que nadie tenga que viajar hasta la ciudad a dejar su CV y para que las fincas y bodegas puedan armar sus equipos con tiempo", señaló Claudia Ataguile, Coordinadora de operaciones de la División Vitivinícola de Adecco Argentina.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas?

El recorrido seguirá el siguiente cronograma:

Martes 10 de noviembre en San Martín, en la Casa de la Cultura (9 de Julio esquina con Sarmiento)

en San Martín, en la Casa de la Cultura (9 de Julio esquina con Sarmiento) 12 de noviembre , el equipo de Adecco llegará a San Carlos, en el ex correo de la consulta (Ruta 95)

, el equipo de Adecco llegará a San Carlos, en el ex correo de la consulta (Ruta 95) 19 de noviembre será el turno de Luján de Cuyo, en el Espacio Luján Joven (Sáenz Peña y Chile).

será el turno de Luján de Cuyo, en el Espacio Luján Joven (Sáenz Peña y Chile). El 26 de noviembre la jornada será en Palmira, en el Cine Teatro Colon (Av. Alem 154)

la jornada será en Palmira, en el Cine Teatro Colon (Av. Alem 154) El cierre del ciclo llegará el jueves 3 de diciembre en la Ciudad de Mendoza, en la sucursal de Adecco ubicada en Av. Vicente Zapata 132.

Es la segunda vez que la compañía organiza este recorrido por la provincia, después de la experiencia del año pasado. La idea es simple: acercar la búsqueda a las zonas productivas, donde vive buena parte de la gente que trabaja en fincas y bodegas, y evitar que una postulación dependa de tener tiempo o dinero para trasladarse.

¿Por qué buscar ahora, si la cosecha es en marzo?

Mendoza es el corazón de la vitivinicultura argentina. Según el informe final del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en la cosecha 2026 la provincia recolectó 13.147.187 quintales de uva, más del 70% de los 18,4 millones cosechados en todo el país. Aunque el volumen nacional cayó un 8% respecto de 2025, los técnicos del INV destacaron la calidad sanitaria de la uva.

Detrás de esos números hay una enorme demanda de manos. De acuerdo con el Observatorio Vitivinícola Argentino, la vitivinicultura es la actividad agroindustrial que más empleo temporal genera por hectárea en el país: hasta 73 puestos, frente a 8 en los cereales o 2 en la soja. En Mendoza, cada temporada de cosecha moviliza a decenas de miles de trabajadores entre fincas, bodegas y logística.

El pico de trabajo se concentra entre fines de febrero y principios de marzo, pero la organización empieza meses antes. Armar cuadrillas, completar la documentación y registrar a cada trabajador lleva tiempo, y llegar a enero sin equipos definidos es uno de los dolores de cabeza más repetidos del sector. Por eso las jornadas de noviembre y diciembre funcionan como una ventaja tanto para quienes buscan trabajo como para las empresas.

¿Qué conviene llevar y cómo destacarse?

Para aprovechar la jornada, lo ideal es acercarse con el DNI y un currículum actualizado. No hace falta que sea largo ni sofisticado: una hoja con datos de contacto, la zona donde se vive y los trabajos anteriores alcanza. Quienes no tengan el CV impreso podrán dejar sus datos en formato digital con la ayuda del equipo de Adecco.

En el caso de la vendimia, la experiencia práctica pesa tanto como la formal. Haber trabajado en cosecha, en tareas de finca o en una línea de bodega, aunque haya sido como changa o por pocas semanas, es un dato que suma y conviene contarlo. También es importante aclarar la disponibilidad horaria y desde qué departamento se puede viajar, porque eso ayuda a ubicar a cada persona en la búsqueda que mejor le queda.

Otro punto clave es el empleo registrado. Trabajar en blanco durante la temporada significa tener aportes, cobertura y un antecedente laboral que después abre puertas en otras búsquedas.

"Muchas personas ven la cosecha como algo de pocos meses, pero bien aprovechada puede ser el primer paso para crecer dentro de la industria. Hay gente que entró como cosechadora y hoy trabaja todo el año en bodega", agregó la Coordinadora de operaciones de la División Vitivinícola de Adecco Argentina.