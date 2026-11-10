¿El mejor proyecto inmobiliario del año? Torres Saint Mari se instala entre los grandes candidatos de Mendoza

Torres Saint Mari, proyecto ubicado en Adolfo calle 4136 en Guaymallén, ha sido seleccionado como uno de los tres ternados para competir en la categoría "Proyecto Inmobiliario" en los Premios AEM 2026.

El reconocimiento es otorgado por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), una entidad que año a año distingue a las empresas y líderes que impulsan el desarrollo económico, productivo e innovador de la provincia.

Esta nominación consolida la posición de Grupo Dharma en el mercado del real estate mendocino y ratifica el compromiso de la empresa con la calidad arquitectónica y constructiva de sus desarrollos.

La terna y el proceso de elección

En la XXI Edición de la Fiesta Anual de Premiación Empresaria, Torres Saint Mari compartirá la terna con otros reconocidos desarrollos locales: Vesta (Criba) y Foresta (Global Citizen).

Como todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC Argentina.

La ceremonia de premiación de las 18 categorías se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre a las 20 h, en el marco de la XXI Fiesta de Premiación Empresaria de AEM en el Hotel Hilton Mendoza. El encuentro reunirá a destacados referentes del sector empresarial, autoridades y medios de comunicación.

Acerca de Grupo Dharma y Torres Saint Mari

Grupo Dharma es una empresa desarrolladora enfocada en la innovación, la excelencia constructiva y la creación de valor en sus proyectos residenciales y comerciales en Mendoza.

Entre sus proyectos emblemáticos destaca Torres Saint Mari, un exclusivo complejo residencial integrado por dos torres construidas, una tercera a punto de finalizar y una cuarta que comenzará a edificarse en breve.

Todas ellas fueron concebidas para combinar confort, modernidad y rentabilidad. Emplazado en una ubicación estratégica de Guaymallén, el desarrollo ofrece unidades de alta calidad arquitectónica con la modalidad de compra en pozo, posicionándose como una oportunidad ideal para inversores y familias.

Actualmente, también se encuentra desarrollando Park Avellaneda, con departamentos exclusivos en la Quinta Sección, y Comarcas Chacras, un barrio situado en el corazón “chacrense” que ofrece viviendas unifamiliares y dúplex con amenities de categoría.