Santander y NUQLEA impulsan una alianza para integrar el financiamiento a la cadena de la construcción

Santander y NUQLEA anuncian una alianza para facilitar el acceso al financiamiento de las empresas de la cadena de la construcción. El acuerdo permitirá incorporar los préstamos comerciales del banco a la plataforma de NUQLEA, acercando el crédito al momento en que las empresas deciden una compra de materiales.

La iniciativa suma las capacidades financieras y tecnológicas de Santander a la infraestructura de NUQLEA, que conecta a fabricantes, distribuidores y compradores de materiales para la construcción con bancos y entidades financieras, e integra el financiamiento en su operatoria comercial.

El objetivo es que el financiamiento forme parte de la conversación comercial desde el inicio y acompañe las necesidades de capital de trabajo de las empresas.

En esta primera etapa, que se implementará de manera progresiva junto a empresas que forman parte del ecosistema de NUQLEA, los proveedores podrán consultar en tiempo real las líneas de crédito disponibles de sus clientes y ofrecerles alternativas de financiamiento de Santander a través de la plataforma, mediante un proceso ágil y seguro que, una vez aprobado el financiamiento y cumplidas las condiciones aplicables, permite concretar la operación y transferir los fondos directamente al vendedor.

Para fabricantes y distribuidores, la iniciativa representa una herramienta para acompañar sus ventas con opciones de crédito bancario. Para los compradores, amplía las alternativas para financiar la adquisición de materiales y organizar sus pagos de acuerdo con las necesidades de capital de trabajo de su negocio. Para Santander, representa además un nuevo canal de referenciación que acerca su oferta crediticia a las empresas del sector.

“La construcción es un sector clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en la Argentina. Esta alianza con NUQLEA nos permite acercar el financiamiento al lugar donde las empresas hacen sus negocios, simplificando el acceso al crédito y acompañando su crecimiento.

En Santander queremos que nuestras capacidades financieras y tecnológicas estén cada vez más integradas a los ecosistemas donde operan nuestros clientes. Es una estrategia de largo plazo que nos permite generar nuevas oportunidades para las empresas y contribuir al desarrollo productivo del país”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

“En NUQLEA creemos que integrar el financiamiento a las operaciones comerciales es clave para generar mayor eficiencia y potenciar el crecimiento de las cadenas de valor. En la construcción, mejorar el acceso al capital de trabajo permite a las empresas comprar más, vender más y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La incorporación de Santander amplía las alternativas de financiamiento que podemos acercar al sector y fortalece la infraestructura tecnológica que estamos construyendo para conectar a las empresas con el sistema financiero”, señaló Gastón Remy, fundador y CEO de NUQLEA.

Finanzas embebidas: llevar el crédito al lugar donde las empresas hacen negocios

La alianza se enmarca en la estrategia de finanzas embebidas de Santander, un modelo que permite integrar servicios financieros dentro de plataformas digitales de otras industrias, facilitando el acceso a soluciones de pagos, financiamiento, ahorro e inversión sin necesidad de iniciar la experiencia en los canales tradicionales de un banco.

Este modelo permite a Santander ampliar el alcance de sus servicios y acompañar a las empresas en sus actividades cotidianas, combinando la infraestructura y experiencia financiera del banco con la especialización y el alcance de plataformas como Nuqlea.

La disponibilidad de los productos crediticios, sus condiciones y su otorgamiento se encuentran sujetos a las políticas crediticias y comerciales vigentes de Santander Argentina al momento de la solicitud.

Acerca de NUQLEA

NUQLEA es una compañía argentina que desarrolla infraestructura digital de financiamiento para la cadena de valor de la construcción. Su plataforma conecta a fabricantes, distribuidores y empresas compradoras con entidades financieras e integra alternativas de crédito a sus operaciones comerciales.

Su propósito es facilitar el acceso al capital de trabajo y acompañar el crecimiento de las empresas del sector. Más información: www.nuqlea.com.