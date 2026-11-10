Autos deportivos: la marca europea MG eligió Godoy Cruz para desembarcar en Mendoza

El intendente Diego Costarelli participó de la inauguración del nuevo concesionario de MG en Mendoza, ubicado en Av. San Martín Sur 830, en un acto que marcó el desembarco oficial de la marca automotriz en la provincia. Los socios locales del emprendimiento automotriz son los empresarios mendocinos Diego y Eduardo Pulenta (h), Andrés Nicastro y Federico Pagano.

Durante la apertura, el jefe comunal puso en valor la llegada de nuevas inversiones al departamento y destacó la importancia de seguir generando condiciones que impulsen el desarrollo económico, la actividad comercial y la creación de oportunidades.

Una nueva inversión que fortalece la actividad comercial

La apertura del concesionario representa la incorporación de una nueva propuesta al sector automotor mendocino y amplía la oferta disponible para quienes buscan alternativas de movilidad con presencia oficial en la provincia.

Costarelli señaló que la llegada de empresas que apuestan por instalarse en el departamento refleja el dinamismo del sector privado y el potencial de Godoy Cruz como un lugar atractivo para el crecimiento de nuevos proyectos.

El nuevo espacio de MG, emplazado sobre una de las principales arterias comerciales del departamento, consolida la presencia de la marca en Mendoza y suma un nuevo punto de referencia para la actividad comercial vinculada al rubro automotor.