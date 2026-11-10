En Casa apuesta por Mendoza: abrió una nueva oficina para expandir la internación y los cuidados domiciliarios

En Casa, empresa especializada en internación y servicios de cuidados domiciliarios, abrió una nueva oficina en Mendoza. Ubicada en Av. San Martín 941, tercer piso, oficina 1, la sede se integra a la estructura de la compañía para acompañar la gestión y coordinación de sus servicios de la capital provincial y zonas aledañas.

En esta plaza, la compañía despliega una cobertura integral que incluye internación domiciliaria pediátrica y de adultos (ante cuadros agudos o crónicos) y asistencia diaria a adultos mayores.

A esto se suman servicios de enfermería, kinesiología, rehabilitación, cuidados paliativos y provisión de equipamiento médico, articulados bajo un abordaje personalizado que acompaña las necesidades de cuidado de cada persona y brinda apoyo a sus familias, con el objetivo de contribuir a su bienestar y favorecer la continuidad de los cuidados en el hogar.

"Mendoza es una plaza clave para nosotros. Tener un equipo local nos permite coordinar más rápido, conocer de cerca a cada paciente y acompañar a sus familias con la misma calidad que ofrecemos en todo el país. Que una persona pueda recuperarse en su casa, rodeada de los suyos, es el centro de lo que hacemos", remarcó Felicitas Adaro, directora general de En Casa.

Esta apertura representa un nuevo paso en el desarrollo territorial de En Casa y fortalece su presencia en la región de Cuyo.

La coordinación local favorece el contacto con las personas atendidas y sus familias, así como la articulación de los servicios y el seguimiento de cada situación, de acuerdo con las necesidades de cuidado.

Acerca de En Casa

En Casa es una compañía líder con 35 años de trayectoria en el sector de la salud en Argentina. Se especializa en el diseño e implementación de soluciones de internación domiciliaria y atención integral en el hogar.

Desde 1991, ha brindado cuidado personalizado y de alta calidad a más de 70.000 adultos y niños con enfermedades crónicas o agudas. Además, ofrece soluciones para empresas vinculadas con programas de bienestar laboral e iniciativas de salud ocupacional, como campañas de vacunación.