Salud más cerca: Ciudad y Banco Galicia transforman el centro de salud de La Favorita

La Ciudad de Mendoza y Banco Galicia presentaron la segunda etapa de mejoras en el Centro de Salud Nº 300 “Arturo Oñativia”, ubicado en el barrio La Favorita. El acto contó con la participación del intendente Ulpiano Suarez; la subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano, Ana Urrutia, y la directora de Salud, Patricia Aldunate, junto a autoridades de Banco Galicia y de Fundación Trauma, socio técnico de la iniciativa.

Las intervenciones se desarrollaron en el marco de “Mendoza: Ciudad en Red”, el eje de Salud del programa “Mendoza: Ciudad Inspiradora para el Mundo”, impulsado por el municipio y Banco Galicia junto a Fundación Trauma.

El objetivo de este trabajo articulado es fortalecer la infraestructura sanitaria, optimizar las condiciones de atención e incorporar herramientas clave que contribuyan a mejorar de manera continua la respuesta ante situaciones de emergencia.

Esta segunda etapa incluyó mejoras edilicias y de acondicionamiento general en los consultorios de odontología, pediatría y ginecología, así como en el Salón de Usos Múltiples (SUM). También se incorporó equipamiento de vanguardia destinado a reforzar las capacidades operativas del centro, que brinda atención médica continua las 24 horas, los 365 días del año, con turnos programados de lunes a viernes y guardia de enfermería durante los fines de semana.

Avance colaborativo

Entre los trabajos principales, la intervención contempló la adecuación integral de las instalaciones eléctricas con térmicas individuales por sector, lo que garantiza la estabilidad energética necesaria para no suspender la atención. A su vez, se optimizó la provisión de agua y luz, se reacondicionó la red de agua caliente con un termotanque en el SUM y se incorporó un segundo esterilizador, un nuevo desfibrilador externo automático (DEA) y dos gazebos para las actividades de prevención territorial de la Dirección de Salud.

Durante el encuentro, Ulpiano Suarez destacó la relevancia de este avance colaborativo. “Estas mejoras han sido posibles por el acompañamiento del Banco Galicia y la Fundación Trauma, con quienes ya habíamos realizado una intervención previa en este lugar.

El objetivo es que los profesionales, enfermeros y administrativos trabajen en las mejores condiciones, pero fundamentalmente mejorar la prestación del servicio a los vecinos. Sabemos que la demanda es alta y que siempre faltan recursos, pero con lo que tenemos hacemos lo mejor posible. En un contexto de dificultad para los gobiernos municipales, la alianza con el sector privado y las organizaciones nos permite seguir transformando la atención de la salud pública“, afirmó el intendente.

Por su parte, la directora de Salud municipal, Patricia Aldunate, detalló el alcance técnico de las remodelaciones y subrayó la importancia de resguardar el funcionamiento permanente de la sede. “Buscamos mejorar la calidad instalada, no sólo en equipamiento y personal, sino también elevar los estándares de seguridad del centro de salud. Al tratarse de un espacio que atiende de forma ininterrumpida a una comunidad muy amplia, era fundamental asegurar la conectividad y la energía eléctrica ante cualquier contingencia para no interrumpir ningún servicio”, explicó.

100 turnos semanales

La voz de la comunidad también estuvo presente en la jornada a través de Esteban Rodríguez, vecino y vicepresidente de la unión vecinal Nueva Esperanza, quien valoró el esfuerzo del equipo de salud. “Quiero agradecer y devolver un poco la atención tan humana que nos dan los médicos y profesionales de este centro. Hacen un esfuerzo enorme cotidianamente con un compromiso gigante por los vecinos del barrio. Estas mejoras se sienten y ayudan mucho a que nos atendamos en un lugar cada vez mejor acondicionado”, expresó.

Las especialidades de pediatría y odontología representan la mayor demanda en el Centro de Salud Nº 300, alcanzando una cobertura de 100 turnos semanales programados. Esta nueva etapa da continuidad a los trabajos realizados durante 2025, cuando se refuncionalizaron el shockroom, el office y el baño de enfermería para optimizar los circuitos asistenciales y ampliar la capacidad operativa en el sector.

La iniciativa contempla además un pilar fundamental centrado en la capacitación comunitaria e institucional. Desde el inicio de “Mendoza: Ciudad en Red”, Fundación Trauma otorgó 617 becas para cursos de primeros auxilios básicos e intermedios, uso de DEA y control de sangrado. Asimismo, se protocolizó la atención de emergencias médicas para los centros de salud municipales y se entregaron o reacondicionaron ocho desfibriladores externos automáticos en distintas dependencias.

“La respuesta ante una emergencia se construye entre muchos actores y cada persona puede cumplir un rol fundamental en esos primeros momentos“, expresó Laura Bosque, directora ejecutiva de Fundación Trauma. En ese sentido, destacó que las acciones desarrolladas junto al municipio y Banco Galicia buscan fortalecer las capacidades de la comunidad y de los centros asistenciales mediante la formación continua, la dotación de equipamiento y la mejora de la infraestructura.

En el marco de esta agenda de prevención y formación, este jueves 29 y viernes 30 de octubre se realizarán capacitaciones gratuitas en emergencias destinadas al público general, con el objetivo de mejorar la respuesta temprana ante situaciones críticas. Los encuentros cuentan con vacantes limitadas e inscripción previa a través del correo [email protected].

A su vez, la Fundación Trauma trabajará junto al Parque Deportivo de Montaña en la elaboración de un protocolo específico de primeros auxilios para el predio, fortaleciendo la seguridad en las actividades deportivas y recreativas al aire libre que se desarrollan en este espacio municipal.