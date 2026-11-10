AISA Group ya instaló 80.640 paneles solares en San Luis y suma inversiones en energía renovable

AISA Group, a través de su empresa Calicanto Solar, completó la instalación de los 80.640 paneles solares y los 1.120 seguidores solares (trackers) de su primer parque fotovoltaico en Argentina, ubicado en la provincia de San Luis. Con este hito, el proyecto entra en una etapa centrada en las instalaciones eléctricas, las pruebas técnicas y las obras necesarias para su conexión al sistema eléctrico nacional.

El complejo se construye en Nogolí, departamento Belgrano, a 48 kilómetros de la capital provincial, y contempla una inversión de USD 36,9 millones, de los cuales ya se ejecutaron USD 26,5 millones. Actualmente presenta un avance global del 81%.

Sobre una superficie de 71 hectáreas, el parque tendrá una potencia instalada de aproximadamente 51 MWp y una generación anual estimada de 110,1 GWh. Esta producción permitirá incorporar nueva energía renovable al sistema eléctrico argentino.

Una inversión que suma energía y empleo en San Luis

La construcción de Calicanto se da en un contexto de crecimiento de las energías renovables en Argentina. Según datos de CAMMESA, entre enero y agosto de 2026, casi el 18% de la electricidad consumida en el país provino de fuentes renovables, una participación ligeramente superior a la registrada en el mismo período de 2025.

En San Luis, el proyecto también ha tenido un impacto en la actividad económica.

Durante las etapas de mayor intensidad, la obra empleó a más de 300 trabajadores, con una participación de mano de obra local superior al 90%. Los trabajos de construcción y conexión están a cargo de empresas de la provincia, con participación de proveedores y contratistas argentinos.

El gobernador Claudio Poggi visitó el parque en dos oportunidades. La primera fue durante el inicio de las obras, cuando recorrió el predio junto a Juan José Retamero, fundador y presidente de AISA Group. Meses después, regresó a Nogolí para conocer los avances de la construcción, acompañado por López.

La apuesta de AISA Group por las energías renovables

Calicanto forma parte de la estrategia de diversificación productiva de AISA Group, un holding con inversiones en minería, pesca, energía y desarrollos inmobiliarios.

El grupo registra una facturación anual cercana a USD 193 millones y genera más de 2.000 empleos directos. Entre sus principales operaciones se encuentran la mina de oro Gualcamayo, en San Juan, y la pesquera Cabo Vírgenes, en Chubut, que para 2026 proyecta exportaciones de unas 14.000 toneladas de langostino patagónico, por aproximadamente USD 120 millones, a más de 40 países.

La construcción de Calicanto en Nogolí representa el primer paso de AISA Group en la generación de energía solar y forma parte de una estrategia de inversión de largo plazo. El grupo busca consolidar su presencia en el sector energético argentino a través del desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos, con el objetivo de ampliar progresivamente su capacidad de generación renovable.

Los próximos pasos para la puesta en funcionamiento

Con el montaje de los paneles y trackers terminado, los trabajos se concentran ahora en completar las instalaciones eléctricas y la infraestructura de conexión. El edificio de Operación y Mantenimiento alcanzó un 93% de avance, mientras continúan las verificaciones del cableado y la incorporación de equipos.

La infraestructura prevista incluye dos líneas subterráneas de 33 kV y adecuaciones en la Estación Transformadora Nogolí, que permitirán incorporar la energía generada por Calicanto al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“Ahora tenemos por delante una etapa muy importante en los dos frentes de trabajo. En el parque debemos completar las conexiones del cableado de corriente continua, baja y media tensión, para luego avanzar con las pruebas de puesta en servicio y la energización.

En el frente de conexión, tenemos que instalar las celdas de media tensión en ambos extremos y recibir, instalar y probar el transformador en la Estación Transformadora Nogolí. Son trabajos que no resultan tan visibles como el montaje de los paneles, pero requieren tiempo, precisión y coordinación para garantizar que el parque opere de manera segura y eficiente durante muchos años”, explicó Juan Manuel López, gerente general de Calicanto Solar.

El proyecto ya cuenta con la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para incorporarse al Mercado Eléctrico Mayorista como agente generador. Además, Calicanto tiene acuerdos comerciales para la venta de parte de la energía que producirá una vez que entre en funcionamiento.

AISA Group trabaja con el objetivo de concretar la conexión al sistema eléctrico y la inauguración del parque hacia fin de año, una vez completadas las obras, las pruebas técnicas y las autorizaciones correspondientes.