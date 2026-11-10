Bodega Trivento inaugura un restaurante en Luján que estará a cargo de la chef Nadia Haron

Luego de un proceso de reconstrucción y restauración que comenzó en el año 2021, Bodega Trivento inaugura su nuevo restaurante en Casa Drummond. Esta residencia, ubicada en el centro de Luján de Cuyo, data de 1940 y era propiedad de la familia mendocina Baldini.

Cuenta con 17 hectáreas en las que se encuentra una casona de dos pisos rodeada por viñedos y una bodega contigua, que también pertenece al grupo empresario.

Las obras demandaron una inversión de 1 millón de dólares e incluyeron 3 etapas: una estructural, una de interiorismo y una de puesta a punto del restaurante, que abrirá sus puertas al público el lunes 2 de noviembre.

Un reconocimiento internacional

Recientemente, Casa Drummond fue galardonada como Global Winner en la categoría “Arquitectura y Paisajismo” de los premios Best of Wine Tourism, que se entregaron el 22 de octubre en Nueva Zelanda.

“Sin dudas, es una de las distinciones más relevantes del turismo vitivinícola a nivel global, lo que nos llena de orgullo”, destaca Fernanda Vila, gerenta de Turismo y Hospitalidad de Bodega Trivento en diálogo con Ecocuyo.

“El desafío fue adaptar esta propiedad emblemática manteniendo su esencia original para que en cada recorrido los visitantes puedan conectar con su historia, el paisaje y la diversidad de nuestros vinos. De esta manera, buscamos compartir con el mundo aquello que nos define como tierra del vino.

Más allá del empleo directo generado, su mayor impacto radica en el impulso económico sobre la cadena de valor local, beneficiando a productores y prestadores turísticos. Para una próxima etapa, que aún estamos por definir, evaluamos la posibilidad de acondicionar las habitaciones del piso superior de la casa para alojamiento turístico”.

Un lugar para volver

El restaurante de Casa Drummond tiene capacidad para 36 personas en el interior (galería + comedor) y 32 en la terraza. Posee, además, 3 salas de degustación de vinos con temperatura controlada y amplios jardines a donde se prevé realizar eventos corporativos y sociales.

“Nos enfocamos tanto al turismo local como internacional. La ubicación privilegiada y neurálgica de la casona, cerca de la ciudad de Mendoza y de Chacras de Coria, es una de las claves del proyecto que está despertando mucho interés con pedidos de cotizaciones para diferentes actividades.

De hecho, en marzo realizamos aquí algunas actividades del Foro de Inversiones y los participantes quedaron sorprendidos por las características del lugar y la facilidad para llegar”, señala Fernanda Vila.

En cuanto a la propuesta gastronómica, la chef Nadia Haron comenta que se apoyará en productos locales y no estará necesariamente atada a las estaciones del año. “La idea es ofrecer un menú a la carta de 2 y 3 pasos con platos que se renueven permanentemente e inviten a los comensales a volver una y otra vez”.

La experiencia se completará con un wine bar con servicio de tapeo, opciones de brunch dulces y saladas, cafetería y coctelería de autor con el sello de Trivento.

Los horarios de atención serán de lunes a domingos al mediodía, de 12 a 17 h, y viernes y sábados también por la noche con horario extendido hasta las 22 h.

Las reservas se pueden hacer a través de: +54 9 261 610-3831 / [email protected]