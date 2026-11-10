Talento mendocino: quiénes son los 7 jóvenes que están cambiando Mendoza y fueron premiados por el CEM

En una ceremonia emotiva marcada por historias de vida inspiradoras, la innovación, el esfuerzo y el compromiso social, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) llevó a cabo la 23° entrega del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 en la Nave Cultural.

El encuentro reunió a importantes referentes del ámbito empresarial, académico, gubernamental y de la sociedad civil de la provincia. Además de disfrutar de su noche de reconocimiento, los jóvenes galardonados estuvieron acompañados en todo momento por el cálido apoyo de sus familias y allegados.

Jóvenes Mendocinos Destacados 2026

En esta edición, el certamen se extendió a siete categorías de premiación, visibilizando el talento en las disciplinas Académica, Científica y/o Tecnológica, Compromiso con la Comunidad y con la Sustentabilidad, Empresa, Cultura, Deporte y Sector Público.

Este prestigioso galardón, que el CEM impulsa desde hace más de dos décadas, tiene como misión fundamental identificar, reconocer y potenciar a aquellos jóvenes de entre 18 y 40 años que, a través de su vocación de excelencia, se han convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones y en promotores del desarrollo provincial.

Un mensaje enfocado en lo perdurable: el valor del alma y la pasión

Durante la apertura, el presidente del CEM, Martín Calzetta, compartió una emotiva reflexión al recordar que el CEM se encamina a cumplir 30 años y el premio transita su 23° edición. Frente a los vertiginosos cambios tecnológicos de las últimas décadas, la inteligencia artificial y un mundo cada vez más complejo, remarcó que hay una esencia humana que permanece intacta:

"Hay algo en los jóvenes que sigue intacto: el talento, el liderazgo, las ganas con las que enfrentan la vida, sus desafíos, sus retos, las oportunidades e incluso sus fracasos. Es la pasión con la que llevan adelante sus sueños para perseguirlos y conquistarlos.

Nuestro premio lo que hace es identificar a estas personas y visibilizar su talento para mostrar que, aunque todo cambie, lo que nunca cambia es el alma. Lo memorable, lo perdurable es el alma: es lo que nos hace seres únicos y mantiene encendida la pasión para perseguir aquello que querés".

Con estas palabras, el CEM reafirmó su compromiso de poner en valor al talento joven como una iniciativa estratégica para el futuro de Mendoza, destacando el rol fundamental de las nuevas generaciones en la construcción de soluciones para los retos del presente.

Asimismo, los galardonados de cada una de las 7 categorías recibieron su correspondiente diploma de honor y un reconocimiento monetario de U$S 800.

Jóvenes Mendocinos Destacados con sus diplomas

Los ganadores de la Edición 2026

A continuación, los Jóvenes Mendocinos Destacados distinguidos en cada una de las categorías y el resumen de los méritos reconocidos por el jurado:

Categoría 1 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Académicos: Ignacio GIUFFRÉ

Doctor en Derecho (Universidad Pompeu Fabra), Máster en Derecho Constitucional (CEPC), Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional (Universidades de Génova y Girona) y Abogado (UM). Desarrolla su trayectoria en el campo del derecho constitucional, la teoría democrática y la filosofía del derecho.

Actualmente se desempeña como Senior Lecturer en Victoria University of Wellington, donde investiga y coordina el programa de doctorado. Ha sido investigador visitante en instituciones de prestigio como el Max Planck Institute, Australian National University, Trinity College Dublin y University of Melbourne, además de investigador postdoctoral en un proyecto del European Research Council. Es autor y coeditor de publicaciones internacionales de primer nivel y ha dictado conferencias en América Latina, Europa y Oceanía.

Categoría 2 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Científicos y/o Tecnológicos: Gabriel Andrés CABALLERO

Ingeniero Electrónico (UTN Facultad Regional Mendoza, donde es docente) y estudiante de la Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica (UNCuyo). Su labor combina desarrollo tecnológico, divulgación y exploración espacial. Es cofundador de MateWare, empresa desarrolladora de hardware para el Metrotranvía y productos patentados para startups de EE. UU., y fundador de The Mars Society Argentina, organizando el NASA Space Apps Challenge en Mendoza.

Lideró la iniciativa "Mendoza al Espacio", lanzando un picosatélite en globo a más de 20 km de altura, y participó en una simulación espacial en Utah (Mars Desert Research Station) con un rover de diseño propio. Representó a su organización ante Bill Nelson (Administrador de la NASA) y es coeditor del libro MARTE: pasado, presente y futuro.

Gabriel Andrés Caballero, ganador en la Categoría Científica y/o Tecnológica

Categoría 3 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros con la Comunidad y con la Sustentabilidad Ambiental, Económica y/o Social: Roberto Iván NESTERUK

Escritor y promotor de la lectura enfocado en la concientización sobre bullying, ansiedad y salud mental. Autor del libro autobiográfico No soy el ansioso (2026) y creador del ciclo escolar "Palabras que sanan", genera espacios de escucha mediante charlas, medios de comunicación y redes sociales para visibilizar problemáticas silenciadas.

Roberto Iván NESTERUK, ganador en la categoría Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros con la Comunidad y con la Sustentabilidad

Fue representante en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires e impulsa "Los libros no se tiran", un proyecto de recuperación de libros, lectura e inclusión comunitaria. Su labor ha sido declarada de interés por el HCD de General Alvear y la Cámara de Diputados de Mendoza.

Categoría 4 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Empresariales: Simón Puebla MUÑIZ

Cofundador y Chief Business Officer (CBO) de Andén, la primera Zona Económica Digital de Latinoamérica. Su trayectoria combina visión empresarial, innovación e impacto desde Mendoza, habiendo recorrido hubs internacionales en Londres, Madrid, Lisboa y Beijing.

Simón Puebla Muñiz, ganador en la Categoría Empresa.

Su proyecto fue seleccionado por NVIDIA Inception y firmó un acuerdo estratégico con el Gobierno de Mendoza. Lideró el fundraising de Crecimiento en el ecosistema Web3 recaudando más de USD 3 millones, conectando a la región con más de 170 protocolos globales a través de tecnología blockchain y venture capital.

Categoría 5 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Culturales: Francisco José RIVERA SALOPEK

Músico, director musical, docente y gestor cultural. Es fundador y director de la Orquesta Con Brio —proyecto cooperativo creado en 2021 y declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados (2023) y el Senado de Mendoza (2026)—. Dirige también La Milstein Orquesta en El Vergel (Lavalle), orientada a la inclusión educativa de jóvenes secundarios a través de la música. Con una década abriendo oportunidades laborales para artistas locales, su labor acerca el arte a la comunidad y extiende su impacto social hacia la provincia de San Juan.

Francisco José Rivera Salopek, ganador en la Categoría Cultura.

Categoría 6 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Deportivos: Kevin Ismael RIVEROS MALLEA

Atleta de la Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica, poseedor de 21 títulos nacionales consecutivos y 27 medallas internacionales en torneos Sudamericanos y Panamericanos. Fue el primer gimnasta juvenil mendocino en clasificar a un Campeonato Mundial y dos veces finalista mundialista. Se desempeñó como coreógrafo de seis rutinas nacionales para el Mundial de Pamplona (España). Es Juez Nacional Nivel A, formador de atletas en el Club CAM y creador de las competencias internacionales Viña Open Cup (Chile) y Cuyo Open Cup (Argentina).

Kevin Ismael Riveros Mallea, ganador en la Categoría Deporte.

Categoría 7 - Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros en el Sector Público: Yamila Fernanda MELJIM

Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública y Agile Grand Coach. Como Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad de Mendoza, logró las certificaciones de "Ciudad Emprendedora" y "Ciudad Faro" (RIL), e impulsó herramientas de simplificación de procesos como la Habilitación Comercial Online en 24 horas.

Reconocida como Embajadora RIL 2025, diseñó programas que capacitaron a más de 5.000 jóvenes emprendedores, creó el Premio Mujeres en Innovación e impulsó la primera oficina de fundraising en una universidad pública nacional.

Yamila Fernanda Meljim, ganadora en la Categoría Sector Público.

Agradecimiento institucional

El Consejo Empresario Mendocino expresa su sincero reconocimiento a las empresas que nos acompañaron en esta edición, apoyando la excelencia, la innovación y el compromiso de quienes día a día trabajan por una Mendoza mejor: