IMPSA avanza en la recuperación de dos hidroeléctricas clave para el futuro energético de Venezuela

En un anuncio encabezado desde Caracas por la presidenta, Delcy Rodríguez, la compañía de ingeniería estadounidense-argentina IMPSA puso en marcha su programa de rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas Macagua y Tocoma.

El acuerdo para el proyecto se firmó con Corpoelec el 12 de agosto, con el objetivo de recuperar capacidad de generación eléctrica, mejorar el suministro para los hogares y las comunidades de Venezuela y contribuir al crecimiento económico. La primera fase tiene como meta alcanzar una capacidad de generación conjunta de 672 megavatios (MW) entre ambas instalaciones en un plazo de 24 meses.

En Macagua, los trabajos iniciales recuperarán 160 MW de capacidad en 90 días y otros 80 MW en un plazo de 12 meses. En Tocoma, la primera fase pondrá en funcionamiento las unidades 1 y 2 (432 MW).

De forma simultánea, las obras civiles en esta central ya están en marcha para alcanzar los 2.160 MW de capacidad total tras la rehabilitación integral. De esta manera, el plan aporta de manera concreta al fortalecimiento del sistema eléctrico venezolano mediante la reactivación de equipos existentes. El lanzamiento del programa para ambas centrales se celebró con una ceremonia en la central hidroeléctrica Macagua, encabezada desde Caracas por la presidente de Venezuela, Delcy Rodriguez.

De manera presencial asistieron el presidente de IMPSA, Jorge Salcedo; el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá; el presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández; el encargado de Negocios del Departamento de Estado de EE. UU. para Venezuela, John Barrett; la economista del Departamento de Energía de EE. UU., Rachel Brazier, y otros altos representantes del Gobierno y de la compañía.

“Sabemos que contar con un suministro eléctrico confiable es fundamental para las familias y las comunidades venezolanas, y nos enorgullece contribuir con nuestra tecnología y experiencia a mejorar el abastecimiento eléctrico del país. Con energía confiable, las empresas esenciales para el país pueden prosperar, se pueden crear puestos de trabajo y la economía puede crecer”, afirmó Salcedo.

“Hoy pasamos del compromiso a la ejecución de un programa que abarca tanto Macagua como Tocoma. Nuestro objetivo inmediato es recuperar los primeros 160 MW en Macagua en aproximadamente 90 días, mientras avanzamos en el esfuerzo más amplio de recuperar capacidad de generación en ambas centrales.

Reconocemos que reconstruir el sistema eléctrico venezolano es una tarea de mucha mayor envergadura, pero creemos que obtener resultados concretos, proyecto por proyecto, es una parte integral de ese esfuerzo”, agregó.

“Estamos recorriendo las instalaciones junto a Corpoelec e IMPSA, revisando el alcance y los cronogramas, y estamos muy satisfechos porque avanzamos para incorporar 600 megavatios al sistema entre 2027 y mediados de 2028. Seguimos recuperando la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional”, afirmó el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá.

Lo que estamos viendo aquí es la innovación, la tecnología y el talento de las empresas estadounidenses trabajando de la mano con los venezolanos, quienes aportan su propio talento, experiencia y conocimiento. Es un gran placer ver esa combinación hoy aquí”, afirmó el encargado de Negocios de EE. UU., John Barrett.

EL PROGRAMA DE MACAGUA Y TOCOMA

La ceremonia de inicio en Macagua marca el lanzamiento del programa de rehabilitación de ambas centrales. La primera fase tiene como objetivo recuperar una capacidad de generación conjunta de 672 MW en un plazo de 24 meses: 240 MW en Macagua mediante la rehabilitación de las unidades 4, 5 y 6, y 432 MW en Tocoma a través de las unidades 1 y 2.

En Macagua, la primera intervención se concentrará en las unidades 5 y 6, con el objetivo de restituir hasta 160 MW de capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela en aproximadamente 90 días.

Como parte de la rehabilitación, ambas unidades serán modernizadas para generar 80 MW cada una, frente a los 60 MW por unidad previstos en su diseño original. Estas mejoras permitirán aumentar la capacidad de generación de los equipos existentes y extender su vida útil.

Tras esta primera intervención, la rehabilitación de la unidad 4 sumará otros 80 MW en un plazo de 12 meses, lo que llevará la capacidad total recuperada en Macagua durante la primera fase a 240 MW.

En Tocoma, la primera fase se concentrará en las unidades 1 y 2, con el objetivo de restituir 432 MW de capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela dentro del plazo de 24 meses previsto para el programa.

Las actividades de rehabilitación ya están en marcha en ambas centrales y se prevé la contratación de más de 1.000 trabajadores a lo largo del programa. La generación hidroeléctrica es la columna vertebral del suministro eléctrico de Venezuela.

Rehabilitar la infraestructura ya construida es una de las formas más rápidas y eficientes en términos de costos de recuperar un suministro confiable para hogares, hospitales, escuelas y empresas. IMPSA cuenta con una larga trayectoria en el sector hidroeléctrico venezolano, donde ha suministrado ingeniería, equipamiento y tecnología para grandes centrales, entre ellas Tocoma y Macagua.

Su tecnología instalada en ambas centrales constituye una base sólida para los trabajos de rehabilitación y modernización que ya están en marcha.

El plan maestro de largo plazo desarrollado por IMPSA y Corpoelec contempla la recuperación potencial de hasta 2.640 MW de capacidad conjunta entre ambas instalaciones, incluidos 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua, sujeta al desarrollo y la implementación de fases adicionales.

Se espera que el programa permita recuperar capacidad de generación eléctrica crítica, aliviar la presión sobre el sistema energético en su conjunto y contribuir a la recuperación económica de Venezuela. Si bien la rehabilitación de los activos hidroeléctricos constituye un paso importante, la recuperación integral del sector eléctrico del país también requerirá inversiones significativas en capacidad de generación adicional, sistemas de transmisión y distribución, mantenimiento de la red y gestión operativa.

LA NUEVA IMPSA Investment

En febrero de 2025, IMPSA fue adquirida por el fondo de inversión estadounidense American Fund (IAF), convirtiéndose en una compañía estadounidense-argentina que hoy ocupa un lugar destacado en el sector mundial de generación de energía.

El comité ejecutivo de la compañía, encabezado por Jorge Salcedo, presidente, y Juan Manuel Domínguez, vicepresidente, impulsó la recuperación y la eficiencia operativa de IMPSA, posicionándose como un actor de referencia en energía nuclear e hidroeléctrica —con alianzas estratégicas en América Latina y Estados Unidos—, así como en el mercado de grúas portuarias.

Bajo esta conducción y con sus nuevos accionistas, IMPSA reestructuró su deuda, fortaleció su posición financiera, recuperó la confianza de clientes y mercados, y consolidó una organización enfocada en la ejecución de proyectos energéticos e industriales de alta complejidad.

LA EXPERIENCIA DE IMPSA EN EL SECTOR HIDROELÉCTRICO

IMPSA cuenta con más de un siglo de experiencia y más de 180 proyectos desarrollados, con más de 50.000 MW de capacidad eléctrica instalada en todo el mundo.

La compañía continúa desarrollando proyectos de rehabilitación, modernización y suministro de equipamiento para centrales eléctricas en distintos mercados. Como parte de su estrategia de expansión internacional, IMPSA firmó una alianza estratégica con National Electric Coil (NEC), un acuerdo que fortalecerá su presencia en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica.