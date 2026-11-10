Empresas mendocinas: cómo acceder a una red de negocios que opera en toda América Latina

A través de ella, miles de empresas acceden a oportunidades comerciales, capacitaciones, herramientas para fortalecer sus negocios y espacios de conexión con potenciales clientes, proveedores y socios estratégicos de diferentes mercados.

Durante este encuentro, conocerá cómo registrarse, crear y completar el perfil de su empresa y aprovechar las herramientas y oportunidades que ofrece ConnectAmericas para impulsar su crecimiento y expansión internacional.

Entre los temas que se abordarán se destacan:

Conexiones empresariales: vinculación con potenciales clientes, proveedores y socios estratégicos de todo el mundo. ConnectAmericas cuenta con +750k usuarios.

Capacitaciones y herramientas: acceso a ciclo de capacitaciones y recursos para fortalecer su competitividad e internacionalización.

Red empresarial internacional: integración a una comunidad con +260k empresas con presencia en más de 190 países.

Eventos y ruedas de negocios: participación en encuentros empresariales y espacios de networking internacional.

Oportunidades comerciales: acceso gratuito a anuncios de compra, licitaciones y oportunidades de negocio internacionales.

📅 Viernes 6 de noviembre

🕒 12:00 hs

💻 Modalidad virtual

✅ Actividad gratuita con inscripción previa

El jueves 5 recibirá el link de acceso a la reunión virtual, en el correo que coloque en el formulario de inscripción.

Reserve su lugar y descubra cómo ConnectAmericas puede ayudarlo a conectar con nuevos mercados y generar oportunidades para su empresa.

Inscribite desde aquí 👇🏽

tinyurl.com/ConnectAmericasVirtual

+ info: Noelia de la Rosa - [email protected]