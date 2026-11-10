La casa de Quino abre sus puertas: Mendoza inaugura un nuevo faro cultural en homenaje al padre de Mafalda

El Espacio Cultural Quino es un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, dependiente del Ministerio de Educación, Infancias, Cultura y DGE, y anunciado por el Gobernador Alfredo Cornejo el 1 de mayo de este año, durante su discurso anual ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa tiene como objetivo preservar, difundir y poner en valor la obra del mendocino Joaquín Salvador Lavado, Quino, a seis años de su fallecimiento, ocurrido en 2020. El proyecto se desarrolla en articulación con la familia del artista, que participa desde las primeras etapas y ha cedido material original en calidad de préstamo para su exhibición.

El espacio funcionará en el edificio patrimonial de la ex Escuela Mitre, ubicado sobre la avenida San Martín 22, en el límite entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. Se trata de una construcción de principios del siglo XX, inaugurada en 1906, que fue restaurada en años recientes y que anteriormente albergó dependencias vinculadas al patrimonio cultural.

La misión

El Espacio Cultural Quino tiene como misión custodiar y promover el legado de Joaquín Salvador Lavado Tejón, preservando su estudio original y creando a partir de este un espacio de reflexión e inspiración.

Será un lugar donde se mantenga vivo el espíritu crítico y filosófico de su obra, promoviendo el humor gráfico como un lenguaje accesible, universal y transformador, y su mundo de intereses como un universo repleto de diversidades que enriquecen e iluminan el mundo cultural local, regional e internacional.

Su visión es convertirse en un espacio inclusivo, accesible y dinámico, donde el humor gráfico, y las reflexiones sociales planteadas en la obra de Quino sean el eje central de un diálogo continuo entre generaciones y actividades. El Espacio Cultural será un lugar que inspire a las personas, sean artistas, educadores o visitantes en general a explorar desde diferentes puntos de partida la obra de Quino, impulsando la reflexión crítica, el espíritu lúdico y la creatividad.

Sobre el lugar

El proyecto, de larga data, fue retomado y redireccionado por la actual gestión con la intención de crear un ámbito de referencia dedicado al humor gráfico y al legado de uno de los artistas mendocinos de mayor proyección internacional. En este sentido, se busca no solo resguardar su producción, sino también generar un espacio accesible para el público, con proyección cultural, educativa y turística.

La propuesta museográfica está a cargo de la curadora y artista visual Marcela Furlani, quien trabaja junto a un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas como arquitectura, diseño, investigación y accesibilidad. El recorrido tendrá varios ámbitos de exhibición, que combinarán salas interiores y espacios abiertos, e incluirá un sector de bienvenida pensado para contextualizar la figura de Quino y las actividades del lugar.

Uno de los elementos centrales será la recreación del estudio que el artista tenía en Buenos Aires, trasladado íntegramente a Mendoza con sus herramientas, mobiliario y objetos personales. Este espacio permitirá acercar al público a su proceso creativo y a su forma de trabajo.

Qué habrá

El Espacio Cultural Quino contará con muestras permanentes y temporales. Entre los ejes previstos para las exposiciones estables se encuentran su vínculo con Mendoza, su desarrollo como dibujante, su mirada sobre el medioambiente y el universo de Mafalda y sus personajes. A esto se sumarán exposiciones vinculadas al humor gráfico, tanto del propio Quino como de otros artistas contemporáneos e históricos.

La propuesta incluirá además recursos interactivos, material audiovisual, obras traducidas a distintos idiomas y una biblioteca especializada. También se prevé la incorporación de espacios destinados a actividades educativas, talleres y visitas escolares, con el objetivo de consolidar un perfil pedagógico.

En paralelo, el espacio está pensado como un ámbito dinámico, abierto a la comunidad artística. Se contempla la participación de referentes del humor gráfico, tanto locales como nacionales, generando instancias de exhibición y circulación de nuevas producciones.

Desde el punto de vista conceptual, el proyecto busca transmitir el pensamiento crítico de Quino a través del humor gráfico, entendido como un lenguaje accesible y universal. Su obra, reconocida a nivel internacional, abordó temas como el poder, la desigualdad, el medioambiente y las relaciones humanas, con una mirada reflexiva que mantiene vigencia en la actualidad.

Además de su dimensión cultural, el Espacio Quino aspira a posicionarse como un atractivo turístico de relevancia, capaz de convocar tanto a público local como a visitantes. En esa línea, se proyecta la incorporación de servicios complementarios, como una tienda temática y otros espacios de encuentro.

La apertura está prevista el sábado 31 de octubre, de 9 a 18. El proyecto se presenta como una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de Mendoza y consolidar un espacio dedicado a uno de sus referentes más universales, cuya obra continúa interpelando a distintas generaciones.

Para tener en cuenta