Halloween en Arístides convocó a más de 20 mil personas en una noche llena de música, disfraces y diversión

La avenida Arístides Villanueva se convirtió en el escenario de una gran celebración de Halloween, con más de 20 mil personas que disfrutaron de una noche que combinó música en vivo, intervenciones artísticas, concursos de disfraces, gastronomía y propuestas recreativas para todas las edades.

“Este jueves vivimos un gran festejo en la Ciudad, junto a vecinos, mendocinos y turistas, que especialmente se reunieron para celabrar y disfrutar juntos. Estamos muy contentos por esta numerosa convocatoria y el impacto positivo que significa para los comercios de este espacio del departamento, quienes son los responsables de esta atractiva iniciativa que desde el municipio acompañamos”, manifestó el intendente Ulpiano Suarez, quien recorrió las distintas propuestas de la avenida, compartiendo con los los presentes fotos, dulces y saludos.

Organizado por la Ciudad de Mendoza junto a los comerciantes de la arteria, el evento transformó el espacio urbano en un recorrido temático con actividades distribuidas en distintas cuadras, DJs, espectáculos y experiencias que pudieron disfrutar entre familias y amigos.

Esta gran articulación público privada generó ventas estimadas en unos 250 millones de pesos aproximadamente, representando una gran oportunidad para los negocios gastronómicos de la avenida capitalina.

La música fue una de las grandes protagonistas de la noche, con DJs que musicalizaron los distintos sectores de Arístides Villanueva desde la tarde y hasta la medianoche. La programación arrancó con los DJs Aka Delicia y Demon Noise, en el primer sector de la avenida, DJ VIKO en la segunda cuadra, y Renzo Lorca en el tramo entre Olascoaga y Martínez de Rozas.

Uno de los momentos destacados fue el flashmob, que incluyó cuatro intervenciones artísticas distribuidas por cuadra, desde el inicio del recorrido. Las presentaciones culminaron en el escenario ubicado en la tercera cuadra, donde se concentró parte de la atención del público.

“Es una acción más de las que hacemos en Arístides y en la Ciudad. Es la segunda edición de Halloween, la segunda que trabajamos mano a mano con el sector privado, con los gastronómicos, que presentaron una propuesta y decidimos llevarla a cabo. Es muy importante porque es una activación comercial que va a generar desarrollo económico en nuestra ciudad. Y es un festejo que los mendocinos ya lo están adoptando como una celebración más en la Ciudad”, indicó Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo.

“Para esta iniciativa se sumaron entre 38 y 40 comercios de la Arístides. Y es una actividad que suma mucho para nosotros, es más que un respiro ahora que estamos justo fin de mes. También acompañamos decorando los locales con distintas acciones, cada comercio tiene su impronta y también lo entretenido es cambiar un poco la experiencia de compra de la gente y que venga a disfrutar en familia”, manifestó Mauricio Cabrera, referente de los comerciantes de la Arístides.

Los disfraces tuvieron un lugar central. Desde temprano pudieron observarse pensadas y trabajadas vestimentas que deslumbraban a cada paso. Diferentes personajes e ideas se vieron plasmados en la los outfits elegidos para esta fecha. Tanto bebés chukies como power rangers, calabazas, brujas, payasos caminaron una Arístides que empezaba a colmarse a primera hora y que a lo largo de la tarde noche fue sumando presentes, con un recambio constante que se manifestó en un importante número final de asistentes.

Así, el entusiasmo por la fecha no sólo fue de los más chicos, ya que padres y madres, como así también abuelos se coparon con la temática para disfrutar de una jornada especial en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, ampliando este sitio con una típica oferta juvenil y nocturna a un lugar para toda la familia.

Competencia de cosplay

Además, los más chicos participaron de una pasarela temática, mientras que la competencia de cosplay reunió a 60 participantes que exhibieron sus caracterizaciones en distintas tandas, en una propuesta que sumó creatividad, entretenimiento y espíritu de Halloween. También, el Ballet Contemporáneo de la Ciudad tuvo su presentación, con una intervención donde estuvieron caracterizados como zombies, bailando “Thriller” de Michael Jackson.

El gran premio de la noche fue para Abril Kaslana, quien interpretó a Sparkle, y se quedó con un galardón de $250.000. El segundo puesto se lo llevó Bufoneer con Arlequín, recibiendo un reconocimiento de $150.000, y el tercero se lo quedó Waltokid con el Gato ensombrerado, ganando $100.000. Los mismos fueron aportados por los comerciantes del lugar.

Halloween en el Arístides ofreció alternativas para diferentes edades e intereses. Entre ellas, se destacó el espacio de videojuegos con partidas de PlayStation, además de una propuesta de juego de golpes con box de Speed.

La gastronomía tuvo una presencia importante con foodtrucks y stands de comidas, que acompañaron el movimiento de la avenida durante toda la jornada. También se dispusieron espacios de descanso y atriles de pintura para que niños y familias pudieran disfrutar de las actividades.

Feria de la economía social

En el recorrido hubo, además, una feria con 30 puestos de productos temáticos y artículos de la economía social, que sumaron opciones de compra y exhibición de emprendimientos. Con máscaras, disfraces, maquillaje y todo tipo de propouestas, fueron la salvación de quienes no llegaron lookeados y no quisieron desentonar con este gran festejo. A esto se incorporó una acción solidaria del Banco de Alimentos, que propuso intercambiar cajas de leche por consumiciones.

Por su parte, el Cine Móvil acercó cortometrajes de terror, completando una programación que combinó entretenimiento, cultura, participación y propuestas comerciales.

Con una gran convocatoria, esta propuesta de la Ciudad volvió a reunir a la comunidad para disfrutar de la cultura, la recreación y el desarrollo comercial. La iniciativa puso en valor el espacio público como punto de encuentro y ofreció una experiencia que combinó la identidad gastronómica y de entretenimiento de la avenida con el espíritu festivo de Halloween.

Un gran operativo para mantener el orden, la limpieza y la seguridad de Halloween en la Arístides

Este gran festejo en la arteria gastronómica principal de la Ciudad de Mendoza contó con un importante despliegue de agentes de tránsito y seguridad, con una importante presencia en los cortes de calles perpendiculares para una correcta circulación tanto de peatones como de vehículos. Asimismo, personal de limpieza se encargó de mantener en las mejores condiciones las calles, ante una importante presencia de asistentes.