Adlanto cumple 20 años en Mendoza: del proyecto que transformó Maipú a una apuesta premium en Godoy Cruz

Adlanto celebró sus 20 años de trayectoria en Mendoza con un encuentro que reunió a autoridades provinciales y municipales, empresarios, inversores, propietarios, proveedores y colaboradores, en una noche dedicada a reconocer el camino recorrido y proyectar los próximos desafíos de la compañía.

A lo largo de estas dos décadas, la empresa ha invertido en edesarrollos inmobiliarios en la provincia, consolidando una presencia vinculada a la transformación urbana, la generación de infraestructura y la creación de nuevos espacios residenciales, comerciales y de servicios.

La celebración contó con la participación de Ignacio Moreno, presidente de Adlanto, y Roberto Oehler, vicepresidente de la compañía, Matías Stevanato, intendente de Maipú; Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz; y Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza. También estuvieron presentes representantes del ámbito empresarial y personas que han acompañado el crecimiento de la firma.

El Torreón: una ciudad en permanente crecimiento

Uno de los principales hitos de Adlanto en Mendoza es El Torreón, en Maipú, un desarrollo concebido bajo el concepto de Ciudad Pueblo que abarca 1.300.000 m2 y combina barrios residenciales, espacios verdes, infraestructura deportiva, instituciones educativas, áreas comerciales y servicios.

El proyecto integra, entre otros espacios, un lago, el Club Mendoza de Regatas, establecimientos educativos, el Centro Empresarial Torreón y la Estación Torreón, conformando un entorno que trasciende el concepto tradicional de barrio privado.

Actualmente, alrededor de 1.000 familias viven en El Torreón, mientras que el objetivo de largo plazo es alcanzar las 2.600 familias, acompañando el crecimiento del desarrollo con nuevas viviendas, infraestructura y servicios.

Vistacruz Residencias: desarrollo residencial en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, Adlanto impulsa Vistacruz Residencias, un complejo residencial ubicado sobre San Martín Sur, junto a Palmares Open Mall, que contempla cinco torres residenciales y un edificio de usos complementarios, con un total proyectado de 300 departamentos.

El emprendimiento se desarrolla sobre un predio de 2,5hectáreas, con más de 7.000 m² de espacios verdes y 420 cocheras. Sus amenities incluyen piscinas, gimnasio, cava de vinos, salones de usos múltiples y espacios comunes diseñados para ofrecer confort, seguridad y calidad de vida.

El complejo avanza por etapas, con edificios entregados y nuevos desarrollos en marcha, en función de la evolución comercial y de la demanda del mercado.

Una trayectoria que mira hacia el futuro

El aniversario fue una oportunidad para poner en perspectiva el impacto de las inversiones realizadas y reafirmar la voluntad de continuar desarrollando proyectos en Mendoza. La consolidación de El Torreón y la evolución de las distintas etapas de Vistacruz forman parte de una estrategia de crecimiento sostenido, basada en la planificación, la inversión y el desarrollo de propuestas que respondan a las necesidades de la provincia.

Más allá de las obras, los proyectos de Adlanto buscan generar entornos que integren vivienda, trabajo, educación, comercio, recreación y servicios, contribuyendo a dinamizar las zonas donde se desarrollan.

A veinte años de su llegada a Mendoza, la compañía renueva así su compromiso con la provincia y con el desarrollo de nuevos proyectos que generen valor, impulsen la actividad económica y contribuyan a construir el futuro urbano de Mendoza.