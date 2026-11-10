Andreu y Mercado Libre: la alianza que impulsa una nueva etapa de la logística en Mendoza

Andreu, empresa mendocina de logística y transporte, informó que Mercado Libre instaló su operación de última milla en el predio que la compañía tiene en Luján de Cuyo.

La plataforma de comercio electrónico eligió a Andreu, a través de ZLT Desarrolladores y a su ecosistema de operadores y clientes para su centro de cross-docking en Cuyo, una apuesta que, según informó Mercado Libre, generará 1.050 puestos de trabajo directos e indirectos.

La operación funciona desde octubre en una nave logística industrial de más de 11.000 m² cubiertos, entre depósito y oficinas, emplazada en el predio de Andreu en Luján de Cuyo.

El diseño y la ejecución del proyecto se realizaron según las necesidades de Mercado Libre e incluyen docks a nivel con carga trasera, nueve metros de altura libre y sistemas especiales de ventilación, iluminación y provisión de energía.

El edificio forma parte de un centro logístico de 27 hectáreas sobre el lateral este de la Ruta Nacional 40, en Mayor Drummond, donde conviven operadores logísticos y empresas dadoras de carga con múltiples operaciones.

Según informó Mercado Libre, el centro de última milla puede despachar hasta 96.000 paquetes por día y duplica la capacidad de la operación que la compañía tenía en Godoy Cruz.

Además, Mendoza se suma a la red aérea de la empresa, con cinco frecuencias semanales en las bodegas de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

Para Andreu, la incorporación de una de las principales plataformas de comercio electrónico de América Latina consolida su perfil como polo logístico de Mendoza y suma volumen, empleo y capacidades a toda la cadena de valor del predio.