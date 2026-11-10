Mendoza pone la logística en agenda: empresarios y expertos se reúnen en el Foro Logístico 2026

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, junto al Clúster Logístico de Mendoza, realizará el viernes 6 de noviembre una nueva edición del Foro Logístico Mendoza 2026, un espacio destinado a analizar el papel de la logística en la competitividad empresarial, el crecimiento productivo y la conexión de Mendoza con los mercados nacionales e internacionales.

Bajo el lema Conectando innovación, logística y desarrollo productivo, la jornada tendrá lugar de 8.30 a 13 en el Hotel Hilton Mendoza y convocará a autoridades, empresarios, cámaras sectoriales, especialistas y referentes nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y debatir sobre las oportunidades de desarrollo de la actividad.

La agenda pondrá el foco en tres ejes centrales:

los nuevos desafíos logísticos frente al crecimiento productivo

la infraestructura y la tecnología como motores de competitividad

la integración de los corredores que conectan el Atlántico con el Pacífico.

Referentes del sector para debatir los desafíos logísticos

El panel “Desafíos logísticos frente a nuevos vectores de crecimiento productivo” contará con la participación de Rodrigo González, economista y consultor del Clúster Logístico de Mendoza; Darío Herrera, miembro fundador del CLM y jefe de Logística en Trenes Argentinos, y Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza.

El espacio permitirá analizar las transformaciones que atraviesa la actividad y las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo de las cadenas productivas, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la competitividad de las empresas.

El conversatorio “Conectar para crecer: infraestructura y tecnología para la nueva logística” reunirá a referentes de los ámbitos tecnológico, empresarial y público para abordar los desafíos de la transformación digital, la infraestructura y la sustentabilidad en el desarrollo logístico.

Participarán Iván Vázquez, gerente de TI corporativo del Grupo Andesmar, ejecutivo con experiencia en gestión tecnológica, innovación, liderazgo de equipos y transformación digital en empresas industriales, de servicios y transporte; Sofía Dibiagi Amorós, integrante del directorio del Grupo Dibiagi, arquitecta con experiencia profesional en Alemania y orientación a las energías renovables y la sustentabilidad; y María Teresa Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza.

Una experiencia internacional: la Plataforma Logística de Zaragoza

Uno de los momentos destacados será la presentación de Isabel Velasco Ortiz, directora comercial de Aragón Plataforma Logística, quien expondrá el caso “Cómo se construye un ecosistema logístico competitivo: Plataforma Logística de Zaragoza”.

La exposición permitirá conocer una experiencia internacional de desarrollo logístico y abordar el papel de la planificación, la articulación entre actores y la infraestructura especializada en la consolidación de plataformas competitivas.

El intercambio aportará una perspectiva internacional al debate sobre las oportunidades de Mendoza para fortalecer su posicionamiento logístico y ampliar su vinculación con los mercados.

Integración regional: del Atlántico al Pacífico

La conectividad internacional tendrá un lugar central en el conversatorio “Integración sin fronteras: del Atlántico al Pacífico y Pasos de Integración”, que reunirá a referentes vinculados con la diplomacia, la gestión de pasos fronterizos y el desarrollo de corredores internacionales.

Participarán João Carlos Parkinson de Castro, ministro de la carrera diplomática brasileña y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Bárbara Kast Sommerhoff, gerenta ejecutiva de la Corporación Unión Binacional de Pasos Fronterizos Chile–Argentina; y Gonzalo Curbelo, director general para Chile y Uruguay de Cointer Concesiones.

El panel abordará la importancia de los pasos fronterizos y la coordinación entre países para mejorar la conectividad, facilitar el intercambio comercial y potenciar la integración productiva regional. Estos temas resultan estratégicos para Mendoza por su ubicación y su vinculación con los corredores que conectan los mercados del Atlántico y el Pacífico.

Programa del Foro Logístico Mendoza 2026

8.30 a 9 : Acreditación.

: Acreditación. 9 a 9.20 : Apertura oficial, con autoridades del Gobierno de Mendoza.

: Apertura oficial, con autoridades del Gobierno de Mendoza. 9.20 a 9.30: Bienvenida institucional.

Bienvenida institucional. 9.30 a 10.15: Panel “Desafíos logísticos frente a nuevos vectores de crecimiento productivo”.

Panel “Desafíos logísticos frente a nuevos vectores de crecimiento productivo”. 10.15 a 11: Conversatorio “Conectar para crecer: infraestructura y tecnología para la nueva logística”.

Conversatorio “Conectar para crecer: infraestructura y tecnología para la nueva logística”. 11 a 11.30: Café y networking.

Café y networking. 11.30 a 12.10: Conversatorio internacional “Integración sin fronteras: del Atlántico al Pacífico y Pasos de Integración”.

Conversatorio internacional “Integración sin fronteras: del Atlántico al Pacífico y Pasos de Integración”. 12.10 a 12.50 : Caso internacional “Cómo se construye un ecosistema logístico competitivo: Plataforma Logística de Zaragoza”, a cargo de Isabel Velasco Ortiz.

: Caso internacional “Cómo se construye un ecosistema logístico competitivo: Plataforma Logística de Zaragoza”, a cargo de Isabel Velasco Ortiz. 13: Cierre.

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