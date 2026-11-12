Mendoza suma una formación inédita vinculada al turismo de naturaleza y la montaña

La Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas continúa ampliando y diversificando la oferta académica de la provincia con la incorporación de la Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales, una nueva carrera que comenzará a dictarse en 2027 en la Escuela Internacional Islas Malvinas, ubicado en la Ciudad de Mendoza.

La propuesta responde a la necesidad de formar profesionales especializados en la planificación, organización y conducción de actividades en espacios naturales, integrando conocimientos técnicos, criterios de seguridad, cuidado ambiental y experiencias vinculadas con el turismo, la recreación y la educación al aire libre.

La carrera tendrá dos años de duración, con modalidad presencial y carga horaria total de 1.400 horas reloj. Quienes completen su formación obtendrán el título de Técnico/a Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales, con competencias para diseñar recorridos, conducir grupos, interpretar el patrimonio natural y cultural, prevenir riesgos y desarrollar propuestas adaptadas a diferentes públicos y características del territorio.

Uno de los principales aspectos de esta nueva tecnicatura es su enfoque integral. El plan de estudios articula conocimientos sobre geografía y territorio de Mendoza, técnicas de senderismo, orientación y navegación, planificación de itinerarios, conducción de grupos, interpretación de flora y fauna autóctona, legislación y responsabilidad profesional.

También incorpora herramientas de comunicación, inglés técnico aplicado, primeros auxilios en zonas agrestes, supervivencia y procedimientos de búsqueda y rescate, siempre dentro de los alcances profesionales y las habilitaciones correspondientes.

Mendoza ofrece condiciones especialmente favorables para el desarrollo de esta formación. Su diversidad de paisajes, la presencia de la Cordillera de los Andes, los circuitos de montaña, las reservas naturales y los numerosos espacios destinados a actividades al aire libre constituyen un escenario de gran valor para el turismo de naturaleza.

En este contexto, contar con profesionales preparados para ofrecer experiencias seguras, responsables y sostenibles representa una oportunidad para fortalecer la calidad de los servicios turísticos y promover nuevas iniciativas de desarrollo local.

Además, la tecnicatura abre posibilidades de inserción laboral en empresas y emprendimientos de turismo activo, prestadores de servicios de senderismo, organismos públicos vinculados con turismo y ambiente, centros de interpretación, programas de educación ambiental, campamentos y proyectos recreativos. Sus egresados también podrán participar en tareas de relevamiento, planificación, señalización, accesibilidad y monitoreo de senderos, así como desarrollar emprendimientos propios dentro del marco normativo vigente.

La apertura de esta carrera constituye un nuevo paso en la vinculación de la Educación Superior con las características productivas, ambientales y territoriales de Mendoza.

La propuesta busca responder a las nuevas demandas del turismo y de las actividades en la naturaleza, al tiempo que promueve la profesionalización del sector, el cuidado del patrimonio y la generación de oportunidades laborales.

Información e inscripciones

Las personas interesadas en conocer más sobre la carrera y consultar por las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 podrán comunicarse directamente con el Instituto Escuela Internacional Islas Malvinas, ubicado en Roque Sáenz Peña 745, Ciudad de Mendoza, o escribir al 261 7225153.