Real Estate Summit 2026: la cita del año para quienes invierten, desarrollan y construyen en Mendoza

El próximo 17 de noviembre, el Hotel Hilton Mendoza será la sede del Mendoza Real Estate Summit 2026, una cumbre de gran envergadura organizada por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDUM).

El evento reunirá a los principales referentes de la industria, desarrolladores, profesionales e inversores del sector inmobiliario para discutir las dinámicas del mercado, explorar alternativas de financiamiento y analizar el impacto de la macroeconomía en la actividad regional.

Un punto de inflexión para el mercado inmobiliario regional

La consolidación del sector inmobiliario y de la construcción en el oeste argentino demanda espacios de debate técnico y estratégico adaptados a los desafíos de la coyuntura económica nacional.

Organizada por la CEDUM, esta cumbre busca ofrecer un panorama claro sobre la evolución de la industria y la identificación de nuevas oportunidades de negocios en un momento clave para las inversiones de capital en la provincia.

El encuentro no solo abordará el estado actual de la plaza local, sino que también analizará tendencias globales aplicadas al entorno cuyano, con especial énfasis en el desarrollo sostenible, las nuevas demandas de infraestructura urbana y el potencial transformador de los proyectos a escala regional.

Paneles plenarios, análisis macroeconómico y tendencias de inversión

La agenda del Mendoza Real Estate Summit 2026 estará vertebrada por una intensa jornada de plenarias. A lo largo del día, especialistas y directivos debatirán en torno a ejes estratégicos fundamentales:

perspectivas económicas

financiamiento e inversión en el mercado inmobiliario

tendencias que están redefiniendo los segmentos residenciales, comerciales y corporativos.

Asimismo, las exposiciones abarcarán nichos en expansión como la hotelería ligada al turismo de alta gama, la planificación de parques logísticos y galpones industriales, sectores fuertemente impulsados por el reposicionamiento estratégico de Mendoza en los flujos comerciales y productivos del país.

Referentes nacionales y provinciales en el centro de la escena

El evento contará con un destacado panel de disertantes y referentes empresariales que aportarán miradas complementarias desde el ámbito de los desarrollos urbanos, el sector bancario, la logística y la construcción tradicional.

Entre las personalidades confirmadas figuran:

Damián Tabakman y Mali Vázquez (presidente y directora ejecutiva de la CEDU y AEV, respectivamente)

(presidente y directora ejecutiva de la CEDU y AEV, respectivamente) Marcelo De Blasis (presidente de CEDUM y CEO de Pisper)

(presidente de CEDUM y CEO de Pisper) Santiago Laugero (director ejecutivo de Laugero Construcciones)

(director ejecutivo de Laugero Construcciones) Nicolás Armentano (Armentano Desarrollos)

(Armentano Desarrollos) Nicolás Allub (Constructora Colonial).

La nómina de disertantes se completa con nombres de amplia trayectoria regional y nacional, tales como:

Santiago Tarasido (CEO de CRIBA)

(CEO de CRIBA) Alejandro Furst (CEO de Landmark)

(CEO de Landmark) Nicolás Kiperszmid (DYPSA Group)

(DYPSA Group) Gervasio Ruiz ( IRSA)

IRSA) Magdalena Day (Grupo MDAY)

MDAY) Alejandro Gawianski (HIT Group)

(HIT Group) Arturo Navarro (AADESA Hotel Group)

(AADESA Hotel Group) Mauricio Badaloni (Unión Industrial de Mendoza y Andesmar)

(Unión Industrial de Mendoza y Andesmar) Leonardo Andreu (Andreu Logística)

(Andreu Logística) Rubén David (Mayorista Oscar David)

(Mayorista Oscar David) Pablo Gampel, Federico Daffra y Ari Milsztejn (Grupo AM y G70)

(Grupo AM y G70) Julio A. Cortés (Gerente General de Dalvian).

Espacios de negocios, exhibición comercial y networking

Además de las disertaciones magistrales, la infraestructura del Hilton hospedará el Hub de Negocios. Este espacio estará dedicado a presentaciones corporativas, workshops técnicos y la exposición de casos de éxito que grafican el rumbo del sector.

En paralelo, se integrará una muestra comercial compuesta por catorce stands y áreas de showroom. Allí, proveedores, empresas de insumos y desarrolladoras exhibirán soluciones tecnológicas, materiales innovadores y servicios proyectados para potenciar la cadena de valor de la construcción, brindando un marco propicio para el networking de alto nivel y la generación de alianzas estratégicas.

El presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDU Mendoza), Marcelo De Blasis, anticipó los ejes centrales de la Mendoza Real Estate Summit y remarcó la necesidad de abordar la actualidad económica con pragmatismo.

“Queremos que sea un espacio en el que podamos hablar del mercado real, de los problemas que hoy enfrentan quienes desarrollan e invierten y, especialmente, de las oportunidades que comienzan a aparecer”, señaló.

En ese marco, De Blasis enfatizó que la actividad no funciona de manera aislada, sino que está estrechamente ligada al crédito, el ahorro, la infraestructura y el crecimiento urbano. Por ello, destacó el compromiso de bajar el debate a situaciones concretas y brindar herramientas estratégicas para quienes deben decidir si es momento de invertir, construir o encarar nuevos emprendimientos en una coyuntura de transformación nacional.