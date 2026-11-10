Con un alza del 9,7% en 2026, Brasil se afianza como uno de los motores del turismo mendocino

Mendoza continúa profundizando su estrategia de promoción internacional, con especial atención en los mercados más importantes para el desarrollo turístico provincial. En este marco, la provincia participó de este encuentro de referencia para el segmento del turismo de alta gama.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur, señaló: «La participación de Mendoza en Virtuoso On Tour representa una oportunidad estratégica para seguir consolidando nuestro posicionamiento en el segmento del turismo de alta gama.

«Estos espacios nos permiten acercarnos directamente a los principales operadores internacionales, fortalecer vínculos comerciales y mostrar la diversidad y excelencia de nuestra oferta turística. Brasil es un mercado prioritario para Mendoza, que ha presentado un crecimiento del 9.7% en el primer semestre del año. A esto se suma una importante conectividad. Por eso apostamos y queremos seguir creciendo en este segmento, que genera un importante impacto económico y contribuye a elevar la competitividad de nuestro destino”, agregó la funcionaria.

“Para Mendoza, estar presente en Virtuoso significa mucho más que participar de un encuentro comercial: significa llevar nuestra identidad, nuestra propuesta de excelencia y todo el potencial de nuestro destino a una red internacional que conecta con los principales referentes del turismo de alta gama”, destacó Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística del Ente Mendoza Turismo.

La presencia provincial permitió concretar 46 reuniones con operadores, asesores de viajes y profesionales especializados, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, ampliar los canales de comercialización y posicionar la oferta mendocina entre los principales referentes internacionales del sector.

La participación en este espacio permitió poner en valor los atributos que distinguen a Mendoza como destino internacional: sus paisajes al pie de la cordillera de los Andes, la excelencia de sus bodegas y experiencias enoturísticas, su gastronomía, la hotelería de alta gama, las propuestas de bienestar y una amplia variedad de experiencias personalizadas.

Brasil, un mercado estratégico para Mendoza

La participación en Virtuoso se integra a una agenda de promoción y comercialización que Mendoza sostiene durante todo el año en Brasil, considerado un mercado prioritario por su cercanía, conectividad aérea y potencial de crecimiento.

Durante 2026, la provincia ya desarrolló más de 15 acciones de promoción y comercialización en ese país. Además, recibió a más de 30 influencers, operadores mayoristas y formadores de opinión brasileños, con el propósito de acercarlos a la diversidad de experiencias turísticas mendocinas y generar nuevos vínculos con los actores que intervienen en la comercialización del destino.

Esta continuidad de acciones responde a una estrategia institucional orientada a fortalecer la presencia de Mendoza en los mercados internacionales, diversificar los segmentos de demanda y generar oportunidades para toda la cadena de valor del turismo.

Una red internacional para el turismo de alta gama

Virtuoso es una de las redes internacionales más prestigiosas del turismo de lujo. Reúne a agencias de viajes especializadas, asesores de alto nivel, hoteles, destinos, líneas de cruceros y proveedores de experiencias exclusivas de todo el mundo.

Su comunidad trabaja con viajeros de alto poder adquisitivo que priorizan experiencias auténticas, personalizadas y de excelencia. Para Mendoza, participar en estos encuentros significa acceder a una red global de comercialización, establecer relaciones directas con referentes del sector y continuar proyectando internacionalmente la identidad y la calidad de su propuesa turística.