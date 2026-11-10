Robots, talento y miles de jóvenes: Ciudad recibió una nueva edición del Probotae Robotic Challenge

La Ciudad de Mendoza fue escenario este sábado de una nueva edición de PROBOTAE Robotic Challenge, el torneo de robótica, innovación y tecnología que busca poner a prueba habilidades y creatividad.

Desde las 9 y hasta las 18, competidores, familiares y público en general colmaron los espacios de la Nave, en una jornada que combinó presentación de proyectos, aprendizaje y competencias. El intendente Ulpiano Suarez participó de la propuesta, donde recorrió las diferentes presentaciones, escuchando atentamente a los pequeños expositores, y observó de cerca las competencias que ofreció la jornada.

En sus palabras, destacó la importancia de la articulación entre el sector privado, las instituciones educativas y los distintos niveles de gobierno.

“Gracias por confiar en la Ciudad para que se realice nuevamente este encuentro. Esto expresa, también, nuestra voluntad, nuestra decisión y nuestro compromiso de acompañar y estar a disposición”, afirmó el mandatario, respecto al acompañamiento de la capital desde hace 10 años, con cinco ediciones como escenario de la propuesta de manera consecutiva.

Asimismo, puso en valor el trabajo en equipo, el esfuerzo y la creatividad de los jóvenes que diseñaron y construyeron sus robots. De esta forma, expresó: “Hoy seguramente vamos a estar todos mirando hacia abajo, viendo a los robots, pero los protagonistas son los jóvenes, el talento de ellos. Así que un agradecimiento por las ganas y el compromiso”.

“Miro hacia adelante y veo el futuro con mucha esperanza, por el trabajo que hacen las instituciones educativas, el aporte del sector privado, pero fundamentalmente porque tenemos chicos y chicas en la provincia con mucho talento y ganas de escribir el futuro de Mendoza”, finalizó en su discurso.

La actividad comenzó con un acto de apertura y continuó con las presentaciones y los torneos en las distintas categorías. La Sala 1 y La Báscula se llenaron de participantes y espectadores que acompañaron cada desafío, en un encuentro destacado como un espacio para compartir conocimientos, promover vocaciones científicas y acercar la robótica a la comunidad.

El torneo es organizado por la Fundación Tomás Alva Edison, Probot School y la Liga Nacional de Robótica (LNR), con el apoyo y acompañamiento de la Ciudad de Mendoza, entre otras instituciones. En esta edición, los participantes compitieron en las disciplinas de fútbol, minisumo, sumo, seguidor de línea y laberinto.

PROBOTAE reunió dos categorías de participación. En la escolar, de carácter amateur, compitieron chicos y chicas desde los 8 años, con robots homologados de acuerdo con el reglamento vigente de la Liga. La categoría profesional, por su parte, contempló las exigencias técnicas establecidas por la LNR.

La propuesta busca impulsar la educación, la creatividad y las vocaciones tempranas en ciencia, robótica y programación. A través del diseño, la construcción y la puesta a prueba de sus robots, los participantes desarrollan habilidades técnicas y ponen en práctica el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la perseverancia.

Durante la apertura, Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, agradeció a las familias, estudiantes, competidores y a la Ciudad por acompañar una iniciativa. “Llevamos 10 años haciendo la competencia en capital. Muchísimas gracias, señor intendente, por acompañarnos en estos desafíos”, manifestó.

Asimismo, sobre este encuentro y el trabajo de cada día, expresó: “Estamos formando talentos jóvenes y eso no lo hacemos solos, lo hacemos junto a las familias”. También celebró la participación de diez estudiantes de la institución en una competencia en la NASA, donde representan a Mendoza y a la Argentina.

Bertancud puso en valor el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto y alentó a las familias a acompañar a los chicos durante el proceso de aprendizaje, más allá de los resultados. “Es una jornada de fiesta, de poner en valor los talentos. Hay un 50% de electrónica que a veces nos falla, un 50% de azar y un 100% de talento”, señaló.

Además, dio la bienvenida a los competidores que llegaron desde distintos puntos del país y destacó la importancia de reconocer el trabajo, la dedicación y la complejidad que implica construir y poner en funcionamiento cada robot. “A la gente de San Juan, de San Luis, de La Pampa, de Paraná, de San Rafael, de Bahía Blanca, a todos los competidores que me encontré esta mañana, sean ustedes bienvenidos a la competencia de la Liga Nacional de Robótica”, concluyó.

A través del diseño, la programación y la construcción de sus robots, los participantes pusieron en práctica sus habilidades, creatividad y el trabajo colaborativo. Así, con una convocatoria que reunió a participantes de distintos puntos del país y un cronograma que se extendió durante toda la jornada, PROBOTAE volvió a convertir a la Nave Cultural en un punto de encuentro para la innovación, la formación y el entusiasmo por la tecnología.