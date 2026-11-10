Vinos | 4 nov 2026
Vino a la Ciudad prepara su regreso a calle Sarmiento con más de 40 bodegas y música en vivo
El sábado 7 de noviembre, de 12 a 24, la Ciudad de Mendoza volverá a celebrar su identidad vitivinícola con una nueva edición de Vino a la Ciudad. Habrá degustaciones, propuestas gastronómicas, DJs y una banda en vivo, con cuponeras en preventa online para disfrutar de la experiencia.
La cuenta regresiva para una nueva edición de Vino a la Ciudad ya comenzó. Este 7 de noviembre, la calle Sarmiento será nuevamente el escenario de este encuentro enológico, cultural y recreativo al aire libre, que reunirá a vecinos, mendocinos y turistas en torno a una de las principales expresiones de la identidad local: el vino.
De 12 a 24, la propuesta ofrecerá degustaciones de vinos de más de 40 bodegas mendocinas, un sector gastronómico con locales de la zona, espacios de marcas auspiciantes y música durante toda la jornada. La iniciativa busca acercar la cultura vitivinícola a la comunidad y sumar una experiencia de disfrute a la agenda turística y cultural de la Capital Internacional del Vino.
- Estas son las bodegas que participarán de Vino a la Ciudad:
De 12.30 a 18 horas
- Atilio Avena
- A 16
- Bodega Bombal
- Cafayate
- Casa Gli Amici
- Conejo Verde
- Dante Robino
- Domaine Bousquet
- El Enemigo
- El Relator
- Familia Furlán
- La Iride
- Familia Bocardo Proemio Wines
- Familia Rubino
- Sueños de Revolución
- Tierras Altas
- Zingaretti Wines
De 18.30 a 0 horas
- Atilio Avena
- Calivista
- Durigutti Family Winemakers
- Espíritu Evolutivo Wines
- Finca Magnolia
- Grazie Mille
- Gualtallary Wines
- Guardianes de la Naturaleza
- Imberti Wines
- La Iride
- Mi Terruño
- Otro Loco Más
- Salvador Patti
- Santa Julia
- Siete Leguas
- Tres Wines
- Vinos Manija
- Zingaretti Wines
Más de 40 bodegas y una calle para recorrer
Las bodegas estarán distribuidas en distintos tramos de calle Sarmiento para que el público pueda recorrer la propuesta y descubrir diferentes etiquetas. Entre Belgrano y avenida Perú se ubicarán 20 bodegas, mientras que otros dos sectores, entre avenida Perú y 25 de Mayo y entre 25 de Mayo y Chile, contarán con 10 bodegas cada uno.
La experiencia se completará con un espacio gastronómico integrado por establecimientos de la zona, entre ellos Diplomatic, Go Bar, Bigalia, La Florencia, Pizzaiolo, Malbec, Bodegón Asadito, Asadito, Flor, La Pizza, Perin, Auténtico, Sol y Vino, ByB, La Pasión, Brutal y Hyatt. De esta manera, los asistentes podrán acompañar las degustaciones con distintas alternativas gastronómicas.
Line up: dos escenarios y una programación musical durante 12 horas
La música tendrá un papel central en esta edición, con dos escenarios distribuidos sobre calle Sarmiento y una programación que se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche.
En el escenario Speed, ubicado en Sarmiento y Belgrano, la apertura estará a cargo de DJ Yank, de 12 a 15. Luego será el turno de Grisenti, de 15 a 19, y el cierre quedará en manos de DJ Flor Parra, quien musicalizará la última franja, de 19 a 24.
Por su parte, el escenario Carpano, en Sarmiento y Chile, comenzará con DJ Fabu, de 12 a 15, seguido por Agus Mut, de 15 a 19. A partir de las 19, la programación continuará con Peter Lertora, hasta las 22, y Stone Willys -banda banda tributo a los Rolling Stones-, que estará a cargo del cierre hasta la medianoche.
El encuentro contará con el acompañamiento de Andes Origen, Carpano, Speed, Branca y Sancor Seguros.
Cuponeras en preventa y opciones gastronómicas
Quienes quieran participar podrán adquirir las cuponeras de degustación mediante la plataforma Venti, con distintas alternativas para elegir según la experiencia que deseen realizar.
La preventa incluye una opción de $12.000, que contempla dos degustaciones y un copón, y otra de $16.000, con cuatro degustaciones y copón. También se informa una alternativa de dos cupones por $8.000, identificada como REFEL en la información del evento.
Para quienes quieran sumar una propuesta gastronómica, habrá una opción de $15.000. Además, se ofrecerán combos de degustación y gastronomía con dos valores de preventa: $22.000 para la primera tanda de 2.000 tickets y $25.000 para la segunda, también de 2.000 tickets.
Calle Sarmiento, escenario de la identidad mendocina
La elección de calle Sarmiento vuelve a destacar el valor de este corredor de la Ciudad de Mendoza, reconocido por su oferta gastronómica, hotelera y turística. Su renovación y puesta en valor acompañaron el crecimiento de una zona que reúne propuestas para residentes y visitantes, con establecimientos destacados y una intensa actividad comercial.
En ese entorno, Vino a la Ciudad propone una forma diferente de disfrutar el espacio público y encontrarse con la cultura del vino mendocino, combinando bodegas, gastronomía y música en una jornada pensada para compartir.
Con una programación que se extenderá durante 12 horas, la cita del sábado 7 de noviembre invita a recorrer calle Sarmiento y celebrar una de las tradiciones productivas y culturales más representativas de Mendoza.