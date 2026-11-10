Vino a la Ciudad prepara su regreso a calle Sarmiento con más de 40 bodegas y música en vivo

La cuenta regresiva para una nueva edición de Vino a la Ciudad ya comenzó. Este 7 de noviembre, la calle Sarmiento será nuevamente el escenario de este encuentro enológico, cultural y recreativo al aire libre, que reunirá a vecinos, mendocinos y turistas en torno a una de las principales expresiones de la identidad local: el vino.

De 12 a 24, la propuesta ofrecerá degustaciones de vinos de más de 40 bodegas mendocinas, un sector gastronómico con locales de la zona, espacios de marcas auspiciantes y música durante toda la jornada. La iniciativa busca acercar la cultura vitivinícola a la comunidad y sumar una experiencia de disfrute a la agenda turística y cultural de la Capital Internacional del Vino.

Estas son las bodegas que participarán de Vino a la Ciudad:

De 12.30 a 18 horas

Atilio Avena

A 16

Bodega Bombal

Cafayate

Casa Gli Amici

Conejo Verde

Dante Robino

Domaine Bousquet

El Enemigo

El Relator

Familia Furlán

La Iride

Familia Bocardo Proemio Wines

Familia Rubino

Sueños de Revolución

Tierras Altas

Zingaretti Wines

De 18.30 a 0 horas

Atilio Avena

Calivista

Durigutti Family Winemakers

Espíritu Evolutivo Wines

Finca Magnolia

Grazie Mille

Gualtallary Wines

Guardianes de la Naturaleza

Imberti Wines

La Iride

Mi Terruño

Otro Loco Más

Salvador Patti

Santa Julia

Siete Leguas

Tres Wines

Vinos Manija

Zingaretti Wines

Más de 40 bodegas y una calle para recorrer

Las bodegas estarán distribuidas en distintos tramos de calle Sarmiento para que el público pueda recorrer la propuesta y descubrir diferentes etiquetas. Entre Belgrano y avenida Perú se ubicarán 20 bodegas, mientras que otros dos sectores, entre avenida Perú y 25 de Mayo y entre 25 de Mayo y Chile, contarán con 10 bodegas cada uno.

La experiencia se completará con un espacio gastronómico integrado por establecimientos de la zona, entre ellos Diplomatic, Go Bar, Bigalia, La Florencia, Pizzaiolo, Malbec, Bodegón Asadito, Asadito, Flor, La Pizza, Perin, Auténtico, Sol y Vino, ByB, La Pasión, Brutal y Hyatt. De esta manera, los asistentes podrán acompañar las degustaciones con distintas alternativas gastronómicas.

Line up: dos escenarios y una programación musical durante 12 horas

La música tendrá un papel central en esta edición, con dos escenarios distribuidos sobre calle Sarmiento y una programación que se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche.

En el escenario Speed, ubicado en Sarmiento y Belgrano, la apertura estará a cargo de DJ Yank, de 12 a 15. Luego será el turno de Grisenti, de 15 a 19, y el cierre quedará en manos de DJ Flor Parra, quien musicalizará la última franja, de 19 a 24.

Por su parte, el escenario Carpano, en Sarmiento y Chile, comenzará con DJ Fabu, de 12 a 15, seguido por Agus Mut, de 15 a 19. A partir de las 19, la programación continuará con Peter Lertora, hasta las 22, y Stone Willys -banda banda tributo a los Rolling Stones-, que estará a cargo del cierre hasta la medianoche.

El encuentro contará con el acompañamiento de Andes Origen, Carpano, Speed, Branca y Sancor Seguros.

Cuponeras en preventa y opciones gastronómicas

Quienes quieran participar podrán adquirir las cuponeras de degustación mediante la plataforma Venti, con distintas alternativas para elegir según la experiencia que deseen realizar.

La preventa incluye una opción de $12.000, que contempla dos degustaciones y un copón, y otra de $16.000, con cuatro degustaciones y copón. También se informa una alternativa de dos cupones por $8.000, identificada como REFEL en la información del evento.

Para quienes quieran sumar una propuesta gastronómica, habrá una opción de $15.000. Además, se ofrecerán combos de degustación y gastronomía con dos valores de preventa: $22.000 para la primera tanda de 2.000 tickets y $25.000 para la segunda, también de 2.000 tickets.

Calle Sarmiento, escenario de la identidad mendocina

La elección de calle Sarmiento vuelve a destacar el valor de este corredor de la Ciudad de Mendoza, reconocido por su oferta gastronómica, hotelera y turística. Su renovación y puesta en valor acompañaron el crecimiento de una zona que reúne propuestas para residentes y visitantes, con establecimientos destacados y una intensa actividad comercial.

En ese entorno, Vino a la Ciudad propone una forma diferente de disfrutar el espacio público y encontrarse con la cultura del vino mendocino, combinando bodegas, gastronomía y música en una jornada pensada para compartir.

Con una programación que se extenderá durante 12 horas, la cita del sábado 7 de noviembre invita a recorrer calle Sarmiento y celebrar una de las tradiciones productivas y culturales más representativas de Mendoza.